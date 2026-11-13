Três adolescentes são apreendidos com drogas e pistola na comunidade da Região Oceânica de Niterói

Três adolescentes foram apreendidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, na tarde de terça-feira (10), durante uma ação de policiais militares do 12º BPM na comunidade da Boa Esperança. Na ocorrência, foram apreendidos entorpecentes, uma pistola calibre 9mm, munições e um rádio transmissor.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando recebeu denúncias de que indivíduos estariam comercializando drogas na comunidade. Ao chegar ao local, os agentes avistaram vários suspeitos, que tentaram fugir ao perceber a aproximação da guarnição.

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Os policiais realizaram um cerco tático e conseguiram capturar três adolescentes, encontrados com o material apreendido. Na ação, foram recolhidos 54 invólucros de maconha, 112 pinos de cocaína, 134 pedras de crack, R$ 65 em espécie, uma pistola de fabricação argentina calibre 9mm, seis munições intactas, um rádio transmissor e um aparelho celular.

Os três adolescentes foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu), juntamente com o material apreendido, para apreciação da autoridade policial e adoção das medidas cabíveis.