Niterói recebe a 14ª edição da Off Road Run, em Pendotiba, com apoio da Prefeitura

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), apoia a realização da 14ª edição da Off Road Run, que acontece neste domingo (15), na região de Pendotiba. Considerada a meia maratona mais antiga e radical do município, a competição reunirá atletas de diferentes níveis em percursos de 21, 12 e 5 quilômetros, promovendo a prática esportiva, a saúde e a integração com as áreas verdes da cidade.

Além do impacto positivo na promoção da saúde e no calendário oficial de eventos, a prova oferece desafios técnicos para corredores iniciantes e experientes, com trajetos que exigem resistência, preparo físico e estratégia.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, destacou a importância da competição para o fortalecimento das modalidades de corrida no município.

“É muito importante apoiar eventos que incentivam a prática esportiva, desafiam os atletas e aproximam a população da atividade física. A Off Road Run já faz parte da história esportiva de Niterói e chega à sua 14ª edição mostrando a força e a tradição das corridas na cidade. Além de promover saúde e qualidade de vida, uma competição como essa valoriza nossas paisagens naturais e movimenta o calendário esportivo de Niterói”, destacou o secretário.

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Organizada pela Nit2Sports, a edição deste ano traz novidades na estrutura técnica das provas. Além do clássico desafio de 21 quilômetros, os participantes contam com um trajeto de 12 quilômetros totalmente reformulado e a distância de 5 quilômetros, voltada a provas mais rápidas e dinâmicas em terreno off-road.

O apoio a eventos esportivos consolida a política pública da Prefeitura de Niterói de democratizar o acesso ao esporte e ao lazer em todas as regiões da cidade. Com mais da metade de seu território composto por áreas verdes preservadas, o município vem se destacando no cenário estadual como destino referência para o turismo esportivo e atividades ao ar livre, unindo infraestrutura urbana, preservação ambiental e bem-estar social.