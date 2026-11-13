Suspeito de 17 homicídios na Bahia é preso pela Polícia Civil em Niterói
Homem conhecido como “Fiel” foi localizado em Ititioca durante operação conjunta das polícias civis da região
Um homem investigado por participação em 17 homicídios na Bahia foi preso na manhã desta sexta-feira (13), no bairro de Ititioca, em Niterói. Conhecido pelo apelido de Fiel, ele é apontado pela Polícia Civil baiana como uma das lideranças de uma organização criminosa com atuação no Subúrbio Ferroviário de Salvador.
A captura aconteceu durante a 'Operação Fidelis', realizada em conjunto pelas Polícias Civis do Rio de Janeiro e da Bahia. Os agentes encontraram o investigado na casa onde morava, na Rua da Fé. Segundo as corporações, ele não ofereceu resistência à abordagem.
Leia também:
Confronto durante ação da PM deixa um morto e um ferido no Brejal, em São Gonçalo
Adolescente é apreendido com drogas e PM encontra pistola em Itaboraí
Contra o homem havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Bahia, em uma investigação por homicídio qualificado. Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam quatro celulares e uma motocicleta, encaminhados para perícia.
De acordo com as investigações, os crimes atribuídos ao grupo ocorreram nos bairros de São João do Cabrito, Plataforma e Itacaranha, em Salvador. Os ataques teriam como objetivo ampliar o território de atuação da organização e controlar rotas utilizadas para o transporte clandestino de armas e drogas.
Os investigadores também apuram a participação de integrantes do grupo em ataques contra antigos aliados, organizações rivais e moradores sem envolvimento com atividades criminosas.
Levantamentos de inteligência citados pela Polícia Civil apontam que o homem preso já teve ligação com o Bonde do Maluco (BDM). Após conflitos entre grupos criminosos em 2023, ele teria passado a integrar o Comando Vermelho (CV) e se deslocado para o Rio de Janeiro.
A operação contou com policiais da 72ª DP (Mutuá), 73ª DP (Neves), 74ª DP (Alcântara), 77ª DP (Icaraí), 78ª DP (Fonseca) e 79ª DP (Jurujuba). Também participaram equipes da 3ª Delegacia de Homicídios/BTS, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).