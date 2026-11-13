Suspeito de 17 homicídios na Bahia é preso pela Polícia Civil em Niterói

Um homem investigado por participação em 17 homicídios na Bahia foi preso na manhã desta sexta-feira (13), no bairro de Ititioca, em Niterói. Conhecido pelo apelido de Fiel, ele é apontado pela Polícia Civil baiana como uma das lideranças de uma organização criminosa com atuação no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

A captura aconteceu durante a 'Operação Fidelis', realizada em conjunto pelas Polícias Civis do Rio de Janeiro e da Bahia. Os agentes encontraram o investigado na casa onde morava, na Rua da Fé. Segundo as corporações, ele não ofereceu resistência à abordagem.

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Contra o homem havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Bahia, em uma investigação por homicídio qualificado. Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam quatro celulares e uma motocicleta, encaminhados para perícia.

Contra o homem havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça da Bahia, em uma investigação por homicídio qualificado. | Foto: Reprodução

De acordo com as investigações, os crimes atribuídos ao grupo ocorreram nos bairros de São João do Cabrito, Plataforma e Itacaranha, em Salvador. Os ataques teriam como objetivo ampliar o território de atuação da organização e controlar rotas utilizadas para o transporte clandestino de armas e drogas.

Os investigadores também apuram a participação de integrantes do grupo em ataques contra antigos aliados, organizações rivais e moradores sem envolvimento com atividades criminosas.

Levantamentos de inteligência citados pela Polícia Civil apontam que o homem preso já teve ligação com o Bonde do Maluco (BDM). Após conflitos entre grupos criminosos em 2023, ele teria passado a integrar o Comando Vermelho (CV) e se deslocado para o Rio de Janeiro.

A operação contou com policiais da 72ª DP (Mutuá), 73ª DP (Neves), 74ª DP (Alcântara), 77ª DP (Icaraí), 78ª DP (Fonseca) e 79ª DP (Jurujuba). Também participaram equipes da 3ª Delegacia de Homicídios/BTS, vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil da Bahia, com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).