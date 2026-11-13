Adolescente é apreendido com drogas e PM encontra pistola em Itaboraí

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (13), no bairro do Apollo II, em Itaboraí. Durante a operação, policiais militares também encontraram uma pistola calibre .380 com numeração raspada, munições e materiais utilizados pelo tráfico local.

De acordo com o 35º BPM (Itaboraí), agentes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) receberam informações sobre a atuação de suspeitos no tráfico de drogas na região e seguiram para a comunidade. Ao chegarem no ponto conhecido como Beco do Adão, os policiais avistaram um grupo tentando fugir e realizaram um cerco.

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O adolescente foi encontrado com um saco contendo drogas e um rádio transmissor preso à cintura. Durante as buscas pelo caminho utilizado pelos outros suspeitos, os policiais localizaram uma pistola Taurus calibre .380, com numeração raspada, um carregador alongado e seis munições intactas.

Em seguida, os agentes encontraram uma mochila com outros três rádios transmissores e mais entorpecentes. Uma câmera instalada em um poste também foi retirada. Segundo a Polícia Militar, o equipamento era utilizado pelo tráfico para monitorar a movimentação da rua.

Ao todo, foram apreendidas 316 embalagens de maconha, 230 pinos de cocaína, quatro rádios transmissores, um telefone celular e R$ 297 em espécie. O adolescente e o material recolhido foram encaminhados à 71ª DP (Itaboraí).





Reprodução/PMERJ