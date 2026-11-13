Confronto durante ação da PM deixa um morto e um ferido no Brejal, em São Gonçalo - Foto: Reprodução/PMERJ

Confronto durante ação da PM deixa um morto e um ferido no Brejal, em São Gonçalo - Foto: Reprodução/PMERJ

Um homem morreu e outro ficou ferido durante um confronto armado com policiais militares na tarde desta sexta-feira (13), na comunidade do Brejal, em São Gonçalo. A ocorrência foi registrada por equipes do 7º BPM (São Gonçalo), durante uma ação na localidade conhecida como Recuada.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento pela comunidade quando abordaram um homem. Com ele, foi encontrado um revólver calibre .38 municiado. Durante buscas em um ponto de venda de drogas, conhecida como 'boca de fumo', os policiais também localizaram uma mochila com drogas.



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No momento em que a equipe se preparava para deixar a região, homens em motocicletas teriam tentado cercar os policiais. Caminhões também foram utilizados para bloquear vias de acesso e saída da comunidade, dificultando a movimentação da guarnição.

Durante a ação, policiais se depararam com dois homens em uma motocicleta e houve confronto armado. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Um deles morreu na unidade, enquanto o outro foi atingido por disparos nas duas pernas.

Além do revólver encontrado com o primeiro homem abordado, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 mm municiada e uma bolsa com grande quantidade de drogas, ainda não contabilizada.

O suspeito inicialmente detido será encaminhado à 74ª DP (Alcântara). A Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) também foi acionada para investigar a morte. A ocorrência segue em andamento.





Confronto durante ação da PM deixa um morto e um ferido no Brejal, em São Gonçalo Reprodução/PMERJ