Conheça o perfil da nova cúpula da área de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro

A Secretaria de Segurança Pública volta a reunir as polícias Militar e Civil sob seu comando - Foto: Divulgação

A Secretaria de Segurança Pública volta a reunir as polícias Militar e Civil sob seu comando - Foto: Divulgação

O governador eleito do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, anunciou, nesta sexta-feira (13/11), os nomes que integrarão a Secretaria de Estado de Segurança Pública, pasta que volta a reunir as polícias Militar e Civil sob seu comando. O anúncio foi feito na sede da Fecomércio, no Flamengo, Zona Sul do Rio. Em seu discurso, Ruas reiterou a defesa da criação de um gabinete de segurança integrado com a União.

"Eu defendi, ao longo da campanha, que nós possamos ter um gabinete integrado, não como política de governo, mas como política de Estado, que possa reunir as forças da União junto com o Estado, para nós juntos enfrentarmos esses desafios", afirmou. O governador eleito também tratou da PEC da Segurança, aprovada recentemente no Senado e que prevê a integração das forças de segurança de estados, municípios e federal.

Em seu discurso, Ruas reiterou a defesa da criação de um gabinete de segurança integrado com a União | Foto: Divulgação

"Nós estamos vendo com muito otimismo a aprovação da PEC da Segurança e a futura criação do Ministério da Segurança. Isso vai permitir uma interlocução melhor com o governo federal e nós vamos, tão logo seja anunciado o próximo ministro da Segurança, buscar essa interlocução, falar da importância de termos um gabinete permanente para discutir essas questões e termos ações integradas para combater a chegada do armamento e também dos entorpecentes", completou.

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Secretaria de Segurança Pública

Para comandar a Secretaria de Segurança Pública, o governador eleito escolheu o delegado Lauro César Lethier Rangel. Integrante da Polícia Civil desde 2002, Rangel é bacharel em Direito pela Universidade Candido Mendes e acumula mais de duas décadas de experiência na segurança pública fluminense. Ao longo da trajetória, atuou em delegacias da capital, da Região Metropolitana, da Baixada Fluminense e do interior do estado, tendo sido titular de diversas unidades policiais, entre elas a 74ª DP (Alcântara), a 77ª DP (Icaraí), a 81ª DP (Itaipu) e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Capital. Atualmente, está à frente da 73ª DP (Neves), em São Gonçalo.

Rangel é bacharel em Direito pela Universidade Candido Mendes e acumula mais de duas décadas de experiência na segurança pública fluminense | Foto: Divulgação

Convidado a chefiar a nova estrutura, Rangel manifestou satisfação com a missão e destacou os ganhos esperados para o enfrentamento da criminalidade, em especial a agilidade nas decisões e a integração das ações.

"Recebo o convite com muita tranquilidade, sabendo da importância e da relevância do cargo. É uma honra poder servir o povo do Rio de Janeiro. Com a nova secretaria, o trabalho de combate ao crime ganha sinergia e mais rapidez na tomada de decisões. Permaneceremos com as autonomias financeiras e administrativas", declarou.

Chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Para a chefia da Polícia Civil, Ruas escolheu o delegado Robson da Costa Ferreira da Silva. Servidor da corporação desde 2001, é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis e possui pós-graduações em Administração Pública (FGV), Inteligência Estratégica (ESG) e Gestão Estratégica e Segurança Pública (COPPEAD/UFRJ). Ao longo da carreira, ocupou cargos de direção em departamentos estratégicas de Inteligência, Contrainteligência e assuntos internos (Corregedoria). Atualmente, exerce a função de Controlador-Geral da Polícia Civil.

Ao longo da carreira, delegado Robson da Costa Ferreira da Silva ocupou cargos de direção em departamentos estratégicas de Inteligência, Contrainteligência e assuntos internos (Corregedoria) | Foto: Divulgação

Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

O Comando-Geral da Polícia Militar será chefiado pelo coronel Gilbert dos Santos. Oficial da corporação desde 1995, é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Ambiental e possui formação em Inteligência, Operações Policiais e Gestão em Segurança Pública. Ao longo da trajetória, comandou o 35ºBPM (Itaboraí), o 7ºBPM (São Gonçalo) e o 3º BPM (Méier), além de ocupar funções estratégicas no Estado-Maior e no Centro de Controle Operacional da corporação. Em 2026, assumiu o comando do 4º CPA, responsável pelo policiamento da região Leste Metropolitana.