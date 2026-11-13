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Comerciante é baleado na cabeça em tentativa de assalto no Anaia Pequeno, em São Gonçalo

A vítima estava abrindo o comércio quando foi abordada pelos criminosos

relogio min de leitura | Redação
A vítima passou por uma cirurgia e estado de saúde é estável
A vítima passou por uma cirurgia e estado de saúde é estável -

Um comerciante, de 65 anos, foi baleado na cabeça em uma tentativa de assalto, no bairro Anaia Pequeno, nessa quinta-feira (12). A vítima foi rendida por dois criminosos em uma motocicleta, quando estava abrindo o próprio comércio.

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Testemunhas relataram que o comerciante reagiu à ação criminosa e foi baleado na cabeça. Logo em seguida, os criminosos fugiram do local.

Populares e familiares socorreram o comerciante para a Unidade Municipal de Pronto Atendimento (Umpa) do Pacheco. Contudo, por causa da seriedade do ferimento, ele foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

O comerciante foi submetido a uma cirurgia na cabeça. A unidade hospitalar informou que a vítima tem estado de saúde estável e segue internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

A Polícia Militar informou que, após a vítima dar entrada no Heat, os policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para atender a ocorrência.

O caso será investigado pela 74ª DP (Alcântara).

Tags:

Baleado Investigação policial saúde do comerciante Segurança Pública Tentativa de assalto Violência Urbana

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