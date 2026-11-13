Polícia Civil faz operação contra estrutura do Comando Vermelho na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) deflagraram, nesta sexta-feira (13), a "Operação Conexão Baixada" contra uma estrutura criminosa do Comando Vermelho responsável por controlar comunidades de Duque de Caxias por meio da força armada, articular o tráfico de drogas e promover a expansão territorial da facção na Baixada Fluminense. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. A ofensiva conta com o apoio de equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), de unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB). Até o momento, dois criminosos foram presos.

O trabalho investigativo da especializada identificou 30 integrantes da quadrilha, com diferentes lideranças e núcleos de atuação, envolvidos na exploração do tráfico de drogas, no controle armado de comunidades e na articulação de atividades criminosas em Duque de Caxias, especialmente nas comunidades Lixão, Parque Lafaiete e Vila Ideal, e em outras localidades da Baixada Fluminense. Esses bandidos utilizam a violência como instrumento de imposição de poder e atuam com armas de fogo de elevado potencial ofensivo, incluindo fuzis e pistolas adaptadas para disparos em rajada.

Entre os principais criminosos está o traficante conhecido como “Bochecha Rosa”, apontado como uma das lideranças da facção na região, com atuação especialmente na área do Lixão, em Duque de Caxias.

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A investigação que deu origem à "Operação Conexão Baixada" teve como ponto de partida a apuração sobre um criminoso envolvido em roubos a residências de luxo e instituições bancárias. Durante o aprofundamento das diligências, os policiais identificaram conexões entre ele e integrantes do bando. A partir desse vínculo, o trabalho avançou sobre a organização, permitindo mapear suas lideranças, os diferentes núcleos de atuação e a divisão de tarefas entre seus membros.

Os agentes identificaram ainda que o grupo possui funções bem distribuídas, incluindo atividades de comando, coordenação, administração dos negócios ilícitos e manutenção do aparato armado. Os criminosos também dispõem de mecanismos de monitoramento e enfrentamento às forças de segurança. Além disso, os policiais constataram a existência de registros contábeis relacionados às atividades ilegais e de um sistema de pagamentos mensais destinados a comparsas custodiados no sistema prisional.

Diante dos elementos probatórios reunidos, a autoridade policial representou pelas medidas cautelares necessárias à desarticulação da quadrilha. As equipes apuraram também que diversos alvos possuem antecedentes criminais e registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas, à associação para o tráfico e a delitos envolvendo armas de fogo. A ofensiva desta sexta-feira tem como objetivo atingir diferentes escalões e núcleos da facção, incluindo lideranças responsáveis pela articulação do tráfico e pela manutenção do domínio armado de comunidades.