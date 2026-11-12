Saquarema vai ganhar Natal gigante com túnel de luzes, presépio e Casa do Papai Noel

A programação promete transformar diferentes pontos do município em cenários iluminados, com atrações para moradores e turistas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Saquarema

A programação promete transformar diferentes pontos do município em cenários iluminados, com atrações para moradores e turistas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Saquarema

O clima natalino já tem data para tomar conta de Saquarema! A Prefeitura prepara mais uma edição do tradicional Natal de Luz, que terá sua abertura oficial no próximo sábado, 21 de novembro, a partir das 20h, na Vila Natalina, no Centro. A programação promete transformar diferentes pontos do município em cenários iluminados, com atrações para moradores e turistas.

Realizado desde 2017, o evento chega à edição de 2026 com a proposta de ser o maior já promovido na história da cidade e um dos maiores do Estado do Rio de Janeiro. Além de proporcionar momentos de lazer e entretenimento, a iniciativa também busca fortalecer o turismo, movimentar o comércio e gerar emprego e renda.

Cidade terá decoração especial e Vila Natalina

No Centro, a tradicional Vila Natalina será um dos principais pontos de visitação. O espaço contará com opções de alimentação e áreas destinadas aos empreendedores locais, que poderão expor e comercializar seus produtos.

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A decoração especial também chegará a outros bairros. Entre os locais contemplados estão a Praça de Santo Antônio, em Bacaxá, além das praças de Sampaio Corrêa e Jaconé.

Outro destaque será o presépio gigante, instalado no gramado da Igreja Nossa Senhora de Nazareth. As paredes do templo também ganharão projeções mapeadas, com imagens e cenários natalinos que transformarão a igreja em um grande painel iluminado. As apresentações visuais acontecerão diariamente durante toda a programação.

Ponte Velha terá túnel de luzes

Uma das novidades que promete atrair os visitantes é o Túnel Luminotécnico, que será instalado ao longo da ponte de pedestres, conhecida popularmente como Ponte Velha.

A estrutura contará com iluminação especial e diferentes cores, criando a sensação de um túnel encantado. O espaço ficará aberto diariamente, das 19h à 1h.

Na Vila Natalina, outro ponto de parada obrigatório será a Casinha do Papai Noel. Crianças e adultos poderão visitar o bom velhinho e registrar o momento com fotografias gratuitas, impressas na hora.

Mariana Cunha é uma das atrações do show de abertura | Foto: Divulgação/Preitura de Saquarema

Natal de Luz também movimenta a economia

Além da programação festiva, a Prefeitura aposta no impacto econômico do evento. Segundo dados divulgados pelo município, edições anteriores registraram ocupação superior a 90% na rede hoteleira durante os meses de dezembro e janeiro.

A estimativa é de que, em média, 300 mil pessoas tenham visitado Saquarema durante o período do Natal de Luz em anos anteriores.

A prefeita Lucimar Vidal destacou a importância de fortalecer o turismo e ampliar o potencial da cidade como destino para visitantes de diferentes regiões do país.

“Nossa cidade é cheia de potencial turístico esperando para ser explorado. Vamos seguir investindo no turismo, com o objetivo de fazer de Saquarema um dos destinos mais procurados do país. Nosso Natal de Luz já é tradição em todo o Brasil e tenho a certeza de que a edição de 2026 será ainda mais especial!”, afirmou.

Abertura terá show musical

A festa de inauguração será realizada no sábado (21), na Vila Natalina, localizada ao lado da Praça do Canhão, no Centro.

A programação começa às 20h e contará com apresentações musicais. Entre as atrações confirmadas está a cantora Marianna Cunha, que será responsável por animar o público na noite de abertura.

A expectativa é de que moradores e turistas prestigiem o início de mais uma temporada de luzes, cores e atrações natalinas em Saquarema.