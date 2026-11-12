Maricá entrega geladeiras novas e oferece serviços no Centro

Ao todo, são mais de 300 aparelhos, que consomem até 70% menos energia em comparação aos modelos antigos - Foto: Divulgação

Ao todo, são mais de 300 aparelhos, que consomem até 70% menos energia em comparação aos modelos antigos - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Enel Distribuição Rio, realizou nesta quinta-feira (12/11) a ação "Enel Compartilha", na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. Promovida pela Secretaria de Energias Renováveis e Iluminação Pública, a atividade entregou 60 geladeiras novas de 293 litros com selo Procel de economia de energia para famílias inscritas no programa O Sol Nasce Para Todos.

Ao todo, são mais de 300 aparelhos, que consomem até 70% menos energia em comparação aos modelos antigos. As entregas continuarão nas próximas semanas. Além da troca dos eletrodomésticos, o evento ofereceu troca de lâmpadas antigas por modelos eficientes, negociação de dívidas, orientações sobre a Tarifa Social de Energia Elétrica, atendimento na Enel Móvel e atividades educativas na Carreta Educativa.

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"O projeto Sol Nasce Para Todos é um programa de doação de placas solares para famílias de baixa renda no município de Maricá. E hoje fizemos a troca de geladeiras para essas famílias, o que traz mais eficiência energética para cada uma delas", destacou Verônica Costa, secretária de Energias Renováveis e Iluminação Pública, lembrando que a ação é para a cidade como um todo também, com atividades educativas, renegociação de dívida, troca de lâmpadas e outros serviços.

O presidente da Enel Rio, Francesco Moliterni, destacou a parceria com a gestão municipal: "Temos uma parceria muito importante com todas as secretarias porque o nosso foco é a população, o cliente, o consumidor. É trabalhar para melhorar o serviço e melhorar também a nossa rede, que é uma rede antiga, e queremos uma rede que seja mais digitalizada, moderna e resiliente".

Rosilene Pacheco de Barros, de 60 anos, moradora do Bairro da Amizade, ressaltou o alívio no orçamento. "Estou achando ótimo esse programa porque sou sozinha, fico com meu neto e minha conta estava vindo alta. Cuido da minha mãe, de 94 anos, saio de manhã e chego à noite. Para mim vai ser maravilhoso", afirmou.