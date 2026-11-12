PF prende investigado por crimes de abuso sexual infantojuvenil no Rio de Janeiro

A Polícia Federal deflagrou, nessa quarta-feira (11), a Operação Fides Rupta, com objetivo de apurar crimes de violência sexual e de produção, compartilhamento e armazenamento de material contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil.

A investigação teve origem em trabalho de cooperação policial internacional realizado por meio da INTERPOL, após a identificação de vídeos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil compartilhados em ambiente virtual.

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A partir de análises técnicas realizadas pela Polícia Federal, foi possível identificar a vítima, desenvolver linhas investigativas e reunir elementos que culminaram na identificação e na prisão do suspeito. Ele foi localizado e preso no bairro da Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro, onde foram cumpridos os mandados de prisão preventiva, de busca pessoal e de afastamento do sigilo telefônico, que resultaram na apreensão e na análise do aparelho celular do investigado.

Além do cumprimento da ordem judicial, um homem foi preso em flagrante por produzir e armazenar imagens contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil em seu celular. Após análise do aparelho, foram identificadas outras duas vítimas.

Durante as investigações, foram obtidos elementos probatórios que apontavam para o investigado, incluindo vínculos com a vítima e seu núcleo familiar, evidências digitais e informações produzidas ao longo da apuração. Posteriormente, em sede policial, o investigado confessou a prática dos fatos sob investigação.

Alerta

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtual e físico, contribuindo para a prevenção de situações de abuso e exploração sexual. A conscientização e a vigilância são fundamentais para garantir a segurança e a proteção de crianças e adolescentes.