Niterói celebra 453 anos com shows gratuitos nos fins de semana de novembro

Niterói comemora 453 anos no dia 22 de novembro, mas a festa começa neste sábado (14), com uma programação gratuita de shows nas regiões da cidade. Tiago Iorc, Barão Vermelho e Gilsons fazem parte da festa, que terá Gilberto Gil como atração principal no dia do aniversário, na Praia de Icaraí.

“Vamos celebrar os 453 anos de Niterói com uma grande homenagem a cidadania niteroiense, reunindo as famílias e valorizando a cultura em diferentes regiões da cidade. Preparamos uma programação gratuita, com artistas locais e nomes da música brasileira, para que a população possa aproveitar os espaços públicos e comemorar o orgulho de viver em Niterói”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Neste fim de semana, o palco será montado em Piratininga, na Praça Luiz Gomes da Silva (antiga Praça do Toboágua). No sábado (14), a partir das 17h, tem Aprendiz Musical, o guitarrista Celso Fonseca e Tiago Iorc. No domingo (15), os shows começam às 15h, com o cantor e multi-instrumentista Gui Schwab e o grupo Barão Vermelho.

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A Praia de Icaraí será o cenário das comemorações no dia 22, um domingo. A DJ Taia Pitaia abre a programação às 16h, seguida pela banda do projeto Niterói de Todos os Cantos. Na sequência, o trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, anima o público com “Várias queixas”, “Bem me quer”, “Love love” e “Beijo na boca”, entre outras canções.

A atração principal, Gilberto Gil, apresentará músicas que marcaram sua carreira, como “Realce”, “Tempo rei”, “Toda menina baiana” e “Aquele abraço”. A festa termina com a bateria da Unidos do Viradouro, campeã do carnaval carioca deste ano.