Polícia Civil faz operação contra grupo especializado em furtos de cabos subterrâneos no Rio

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) realizam, nesta quinta-feira (12), uma operação contra uma organização criminosa especializada no furto de cabos subterrâneos de cobre pertencentes a uma concessionária de energia elétrica. Os agentes cumprem oito mandados de busca e apreensão nos bairros do Itanhangá, Taquara, Pechincha e Praça Seca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava caminhões para arrancar os cabos subterrâneos. Os criminosos amarravam os fios aos veículos e, em seguida, os tracionavam para retirá-los do solo. O material furtado era posteriormente transportado para receptadores.

As diligências tiveram como ponto de partida uma tentativa de furto ocorrida em junho deste ano, no Bosque da Barra, na Barra da Tijuca. Na ocasião, os criminosos utilizaram um caminhão adquirido apenas quatro dias antes da ação. Com a aproximação de policiais militares, os envolvidos fugiram, abandonando os cabos espalhados pelo chão.

Em julho, o grupo voltou a agir no mesmo local. Policiais flagraram três criminosos amarrando cabos subterrâneos a um caminhão. Ao perceberem a presença dos agentes, os envolvidos fugiram. Outros dois integrantes, que estavam no veículo, também conseguiram escapar após abandoná-lo nas proximidades do bosque.

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A partir da apreensão do caminhão, os investigadores conseguiram identificar dois integrantes da organização criminosa, incluindo o responsável pela transferência do dinheiro utilizado na compra do veículo. A apuração revelou ainda que o grupo utilizava caminhões antigos, comercializados sucessivamente sem a devida transferência de propriedade junto ao Detran, estratégia que dificultava o rastreamento dos veículos e a identificação dos responsáveis pelos crimes.

Os investigados possuem anotações criminais por receptação, porte de arma, roubo, furto e adulteração de sinal identificador de veículo. Eles também são investigados por envolvimento em outro furto de cabos subterrâneos, ocorrido na Avenida Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes. Na ocasião, os criminosos fugiram e abandonaram ferramentas e uma motocicleta, posteriormente vinculada a um familiar de um dos envolvidos.

A operação desta quinta-feira busca reunir novas provas, identificar os demais integrantes da organização criminosa e esclarecer a participação do grupo em outros furtos praticados com o mesmo modo de atuação. Os agentes também trabalham para identificar os receptadores e rastrear o destino dos cabos e materiais de cobre furtados. As investigações continuam.