Governo do Estado homologa resultado final do concurso público do Procon-RJ

O Governo do Estado do Rio de Janeiro homologou o resultado final do concurso público da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-RJ). A homologação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (12) e contempla 40 vagas para os cinco cargos oferecidos no certame: advogado, analista de proteção e defesa do consumidor, agente de proteção e defesa do consumidor, agente administrativo e técnico em informática.

A seleção integra as ações de fortalecimento da estrutura do Procon-RJ, responsável pela execução das políticas públicas de proteção e defesa dos direitos dos consumidores em todo o estado.

A publicação representa a conclusão de mais uma etapa do concurso e oficializa as listas de classificação dos candidatos aprovados, tanto para as vagas imediatas quanto para a formação de cadastro de reserva.

A partir da homologação, começa a contar o prazo de validade do concurso, conforme previsto nos editais. As convocações serão realizadas de acordo com a necessidade da administração pública e a disponibilidade de vagas, respeitada a ordem de classificação.

A nomeação ordinária dos aprovados deverá aguardar o encerramento da restrição eleitoral. A partir de 2027, poderão ser realizadas nomeações, condicionadas às autorizações e exigências fiscais aplicáveis.

O certame foi organizado em dois editais: o primeiro destinado aos cargos de técnico em informática, analista de proteção e defesa do consumidor, agente de proteção e defesa do consumidor e agente administrativo; e o segundo, para o cargo de advogado.