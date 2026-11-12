Rodrigo Neves leva agenda climática de Niterói à COP 31, na Turquia

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou, nesta quarta-feira (11), da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 31), realizada na Turquia. Um dos principais encontros internacionais dedicados à discussão de soluções para o enfrentamento das mudanças climáticas, a conferência reúne chefes de Estado, autoridades governamentais, representantes de organismos internacionais, pesquisadores e lideranças de diferentes países para debater políticas e estratégias para o futuro do planeta.

O prefeito teve uma série de compromissos institucionais e participou de encontros com lideranças políticas internacionais, entre elas a ex-prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Durante a reunião, Rodrigo Neves lembrou que uma empresa francesa, a mesma responsável pelo projeto de despoluição do Rio Sena, desenvolveu o projeto do Parque Orla Piratininga, em Niterói. O prefeito apresentou à ex-prefeita o parque, que abriga o maior sistema de jardins filtrantes da América Latina.

“O Parque Orla Piratininga é um exemplo concreto de como podemos unir recuperação ambiental, inovação e qualidade de vida. Estamos recuperando um ecossistema fundamental para a cidade, protegendo a Lagoa de Piratininga e criando um espaço público de convivência e lazer para a população. É uma solução baseada na natureza, que mostra como o planejamento urbano pode contribuir para enfrentar os desafios das mudanças climáticas. Niterói tem investido em projetos que deixam um legado ambiental para as próximas gerações”, afirmou Rodrigo Neves.

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Rodrigo Neves e Anne Hidalgo também conversaram sobre a importância da atuação dos governos locais no enfrentamento da crise climática e do protagonismo das cidades na construção de soluções sustentáveis.

Nesta quarta-feira, Rodrigo Neves participou ainda do painel “Vozes da América do Sul: Diálogo Político”.

“Niterói foi a primeira cidade do país a criar uma Secretaria do Clima. Investimos fortemente em resiliência climática. Investir na questão do clima é investir na qualidade de vida do presente e do futuro”, afirmou Neves.

Durante o painel, Rodrigo Neves entregou o posicionamento conjunto da Mercocidades e do ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade, rede global que reúne mais de 2.500 governos locais e regionais. O documento reúne ações, reivindicações e prioridades dos governos locais e regionais da América do Sul para o fortalecimento da ação climática nos territórios. O texto foi entregue a Dan Ioschpe, campeão climático da COP30.

“Nosso posicionamento tem cinco prioridades: governança multinível, com participação relevante dos municípios; adaptação e resiliência; acesso a financiamentos; transição energética justa; e economia circular. Precisamos reconhecer a importância dos municípios na agenda climática e a necessidade de troca de experiências e apoio, principalmente aos municípios menores”, afirmou Rodrigo Neves.

Rodrigo Neves reuniu-se ainda com o presidente eleito da CGLU (Cidades e Governos Locais Unidos), o turco Uğur İbrahim Altay. Na reunião, ficou confirmado que Niterói será sede, em maio de 2027, da Reunião Executiva das Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), um dos principais fóruns mundiais de cooperação entre governos locais, que reúne lideranças municipais de mais de 140 países.

Nesta quinta-feira (12) o prefeito retoma para a COP 31 onde participa de dois painéis: o primeiro sobre ampliação da biodiversidade na América Latina e o segundo sobre governança climática.