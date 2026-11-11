Congresso prorroga por 60 dias MP que proibiu as bets no Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal também participam das ações de fiscalização, que buscam identificar movimentações financeiras relacionadas às plataformas de apostas - Foto: Divulgação/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal também participam das ações de fiscalização, que buscam identificar movimentações financeiras relacionadas às plataformas de apostas - Foto: Divulgação/Agência Brasil

O Congresso Nacional prorrogou por mais 60 dias a validade da Medida Provisória (MP) 1.394/2026, que proibiu o funcionamento das casas de apostas on-line, conhecidas como bets, em todo país. O ato, assinado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (11).

Publicada em setembro deste ano, a medida determinou o encerramento das atividades das plataformas e definiu regras para a devolução dos valores disponíveis nas contas dos clientes. Com a publicação da MP, novos depósitos em casas de apostas foram proibidos.

A MP também criou um comitê para fiscalizar a exploração e a publicidade ilegal de apostas de quota fixa. Entre as medidas previstas estão a retirada de sites irregulares do ar, o bloqueio de contas bancárias utilizadas em operações clandestinas e o compartilhamento de informações entre órgãos públicos.

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O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal também participam das ações de fiscalização, que buscam identificar movimentações financeiras relacionadas às plataformas de apostas.

Ao falar sobre a proibição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a decisão foi tomada após conversas com integrantes da equipe econômica, representantes da sociedade civil e pessoas afetadas pelas bets. O presidente também comparou as casas de apostas a um câncer e defendeu medidas para combater o setor.

Segundo o Governo Federal, estudos apontam impactos negativos das apostas on-line no orçamento familiar, no endividamento da população e na saúde mental dos jogadores. Dados divulgados pelo Executivo indicam perdas de R$ 62,5 bilhões das famílias brasileiras com as bets.

A proibição também chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). A pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), o ministro Luiz Fux determinou a suspensão dos processos judiciais que questionam a medida em todo o país, até que o plenário da Corte analise as ações.

A decisão busca evitar entendimentos diferentes entre os tribunais. Antes da suspensão, algumas plataformas conseguiram autorizações temporárias para voltar a funcionar, mas as decisões foram posteriormente revertidas.

As apostas de quota fixa foram autorizadas no Brasil pela Lei nº 13.756, de 2018. A regulamentação do setor ocorreu em dezembro de 2023, com a Lei nº 14.790, que estabeleceu regras para o funcionamento das empresas no país. Com a publicação da MP 1.394/2026, o governo estabeleceu o encerramento das atividades das plataformas em território nacional.