Polícia procura foragido da justiça acusado de participar da execução de PM na Baixada Fluminense

Nesta quarta-feira (11), o Disque Denúncia/RJ (2253-1177), através do Programa Procurados e em parceria com a Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP) da Secretaria de Estado de Polícia Penal (SEPPEN RJ), divulgou um cartaz em prol da localização do foragido da justiça Isac Arilson Vieira da Silva Junior, o Feijão, de 26 anos.

Acusado pela polícia de integrar o Comando Vermelho (CV), ele é apontado como um dos participantes da morte do cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Daniel Alexandrino de Oliveira, de 32 anos, em setembro de 2021, na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. Conforme as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), o policial estacionou seu veículo em um lava a jato e conversava com um amigo na Avenida São Paulo, no bairro Vila Norma, quando foi identificado por um grupo de traficantes do CV, que dispararam vários tiros de fuzil contra ele. Daniel foi encaminhado ao hospital da Posse, em Nova Iguaçu, mas acabou chegando sem vida à instituição.

A Polícia Civil relata que Daniel foi assassinado em decorrência de uma vingança pelo fato de ser policial militar. Além disso, as investigações mostraram que o crime teria sido ordenado por líderes da facção criminosa da área, conforme processo 0030757-23.2021.8.19.0038, sob ordens do traficante conhecido como Criam. Mesmo preso ele teria ordenado a execução a Danubia Pereira Barbosa, a Titia, apontada pela polícia como sua subordinada no papel do comando imediato da Comunidade da Coréia.

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Registrado no sistema penitenciário como sendo de "Alta Periculosidade", Feijão é considerado um Evadido do Sistema Penitenciário. Sua primeira prisão ocorreu em maio de 2019, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi libertado em outubro daquele ano, por meio de um Alvará de Soltura. Foi detido novamente em outubro de 2021, pelos delitos de Corrupção de Menores, tráfico e associação para tráfico de drogas, além de estar envolvido na morte do policial militar um mês antes de sua detenção.

Em agosto de 2026, após sua defesa, ele, que já estava cumprindo pena em um regime semiaberto, obteve da Justiça a autorização para o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), em razão da celebração do Dia das Crianças, saindo perto da data, mas com a volta marcada para o dia 15 de outubro, o que não ocorreu, e desde então ele é considerado um foragido da Justiça.

O Disque Denúncia, em colaboração com o RECAP/SEPPEN RJ, solicita a ajuda da comunidade para que as forças de segurança possam descobrir a localização de Isac Arilson Vieira da Silva Junior. Para contribuir, ligue para o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo número 2253-1177. Este serviço está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, assegurando total anonimato para quem realiza a ligação.

Também existem outras formas de enviar informações: através do aplicativo do Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, que utiliza uma técnica para ocultar ou modificar dados que possam identificar o denunciante. Além disso, é possível contatar pelo telefone 0300-253-1177.