Polícia Civil prende avó que matou neta com facada no pescoço no Rio

O delegado Frederico Chang, responsável pela investigação, informou que a acusada, Severina Maria da Silva Moura, de 63 anos, não aceitava que a mãe da menina dividisse com a filha as atenções dentro de casa - Foto: Divulgação/Polícia Civil do RJ

O delegado Frederico Chang, responsável pela investigação, informou que a acusada, Severina Maria da Silva Moura, de 63 anos, não aceitava que a mãe da menina dividisse com a filha as atenções dentro de casa - Foto: Divulgação/Polícia Civil do RJ

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (11/11), uma mulher, sob acusação de ter matado a própria neta, de 4 anos, com uma facada no pescoço. A mulher foi localizada em uma unidade de saúde na comunidade da Maré, na Zona Norte do Rio.

O delegado Frederico Chang, responsável pela investigação, informou que a acusada, Severina Maria da Silva Moura, de 63 anos, não aceitava que a mãe da menina dividisse com a filha as atenções dentro de casa.

As investigações apontaram que o caso aconteceu, na manhã desta quarta, na casa da família, dentro da comunidade da Maré. Na ocasião, segundo a polícia, Severina esfaqueou a criança no pescoço, após uma tentativa frustrada de esganá-la. Após o crime, a criança foi socorrida pela cuidadora da idosa a uma unidade de saúde, onde veio a óbito.

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O trabalho investigativo da DHC identificou que a motivação do crime estaria relacionado ao ciúmes que a avó nutria da própria neta. Ao tomarem ciência dos fatos, agentes iniciaram diligências de forma imediata. A criminosa foi localizada na unidade de saúde e conduzida à 21ª DP (Bonsucesso). Posteriormente, a mulher foi encaminhada à DHC, onde foi autuada em flagrante por homicídio. A arma utilizada no crime foi apreendida e passará por perícia.

As investigações continuam para o completo esclarecimento da dinâmica criminosa, motivação do homicídio e das demais circunstâncias do caso.