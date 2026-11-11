Polícia Civil prende avó que matou neta com facada no pescoço no Rio
A mulher foi localizada em uma unidade de saúde na comunidade da Maré, na Zona Norte do Rio
Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (11/11), uma mulher, sob acusação de ter matado a própria neta, de 4 anos, com uma facada no pescoço. A mulher foi localizada em uma unidade de saúde na comunidade da Maré, na Zona Norte do Rio.
O delegado Frederico Chang, responsável pela investigação, informou que a acusada, Severina Maria da Silva Moura, de 63 anos, não aceitava que a mãe da menina dividisse com a filha as atenções dentro de casa.
As investigações apontaram que o caso aconteceu, na manhã desta quarta, na casa da família, dentro da comunidade da Maré. Na ocasião, segundo a polícia, Severina esfaqueou a criança no pescoço, após uma tentativa frustrada de esganá-la. Após o crime, a criança foi socorrida pela cuidadora da idosa a uma unidade de saúde, onde veio a óbito.
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O trabalho investigativo da DHC identificou que a motivação do crime estaria relacionado ao ciúmes que a avó nutria da própria neta. Ao tomarem ciência dos fatos, agentes iniciaram diligências de forma imediata. A criminosa foi localizada na unidade de saúde e conduzida à 21ª DP (Bonsucesso). Posteriormente, a mulher foi encaminhada à DHC, onde foi autuada em flagrante por homicídio. A arma utilizada no crime foi apreendida e passará por perícia.
As investigações continuam para o completo esclarecimento da dinâmica criminosa, motivação do homicídio e das demais circunstâncias do caso.