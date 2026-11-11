Homem que fez passageiros reféns em ônibus na Ponte Rio-Niterói é preso após um ano foragido

Um homem de 35 anos, que sequestrou um ônibus e manteve cerca de 30 passageiros como reféns na Ponte Rio-Niterói, em março de 2017, foi preso no Espírito Santo. Jhon Lenon Silva Barbosa foi localizado nesta terça-feira (10), na zona rural de Presidente Kennedy, no litoral capixaba. Ele estava foragido desde outubro de 2025.

A prisão foi realizada pela polícia do Espírito Santo, na localidade de Santa Maria, com apoio das forças de segurança do município e de informações de inteligência do Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, o homem não retornou ao presídio após receber o benefício da saída temporária, em 18 de outubro de 2025.

Jhon Lenon possui 12 anotações criminais, relacionadas principalmente a roubos, receptação e disparo de arma de fogo. Ele ainda tem 44 anos, quatro meses e três dias de pena a cumprir.

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Após a captura, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, também no Espírito Santo.

Sequestro na Ponte Rio-Niterói parou o trânsito em 2017

O crime que tornou Jhon Lenon conhecido aconteceu na manhã de 21 de março de 2017. Na época, aos 25 anos, ele entrou em um ônibus da linha Alcântara-Niterói, da Viação ABC, e anunciou um assalto quando o coletivo passava pela Avenida do Contorno, no acesso à Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio de Janeiro.

Armado com uma réplica de pistola, o criminoso manteve aproximadamente 30 passageiros sob seu controle. A situação se agravou quando o veículo chegou à subida da ponte e foi interceptado por policiais rodoviários federais.

Com a chegada das equipes de segurança, o homem impediu que os passageiros deixassem o ônibus, dando início a uma negociação que mobilizou agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), policiais militares do 12º BPM (Niterói) e equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Durante as negociações, os passageiros foram liberados gradualmente. Uma mulher grávida também estava entre as vítimas e recebeu atendimento após deixar o coletivo. Ninguém ficou ferido.

Na ocasião, o sequestrador chegou a exigir a presença da mulher e dos filhos para se entregar. Depois de aproximadamente uma hora de negociação, ele se rendeu e foi preso, sendo encaminhado à 76ª DP (Niterói).