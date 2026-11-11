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PM faz operação de combate ao Comando Vermelho no Complexo da Maré

Moradores relatam barulho de tiros desde as primeiras horas desta quarta-feira

relogio min de leitura | Redação
Policiais militares realizam operação no Complexo da Maré para combater o Comando Vermelho
Policiais militares realizam operação no Complexo da Maré para combater o Comando Vermelho -

A Polícia Militar realiza, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A ação tem o objetivo de combater criminosos ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), envolvidos com o tráfico de drogas e roubo de veículos e cargas na região.

Moradores relataram que nas primeiras horas do dia, já era possível ouvir um intenso tiroteio nas comunidades do Parque União e da Nova Holanda.

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A Polícia Militar informou que a ação nas duas regiões contam com a atuação de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais (Naoe).

Além disso, na proximidades das comunidades há a participação dos policiais militares do 22º BPM (Maré) e do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE).

Ainda não há informações sobre prisões, apreensões ou pessoas feridas durante a operação.

Tags:

Comando Vermelho complexo da maré Operações policiais Polícia Militar Tráfico de drogas Violência Urbana

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