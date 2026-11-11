PM prende dois suspeitos e apreende drogas no Jardim Catarina

Policiais militares prenderam dois homens e apreenderam drogas e armas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na manhã desta quarta-feira (11). As drogas ainda serão contabilizadas pelo policiais.

Segundo a corporação, policiais do 7º BPM (São Gonçalo), estavam fazendo patrulhamento na Rua Albino Imparato, no bairro do Jardim Catarina, quando perceberam que um homem tentou fugir do local depois de ver as viaturas. O suspeito foi preso próximo ao Colégio Estadual Trasilbo Filgueiras.

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No mesmo local, os policiais encontraram mais um suspeito. Com um deles foi encontrada uma mochila com drogas e rádio transmissor, já com o segundo, os policiais apreenderam uma pistola Bersa calibre 9mm e municiada.

Com isso, ambos os suspeitos foram presos e conduzidos pelos policiais à 74ª DP (Alcântara) junto ao material apreendido.