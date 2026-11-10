Douglas Ruas diz que irá criar balcões de negócios em cada região para desburocratizar abertura de empresas

Evento, realizado em Copacabana, teve como tema “Projetos e Perspectivas da Gestão do Estado do Rio de Janeiro” e contou com a participação de CEOs e lideranças empresariais de diferentes setores. - Foto: Sergio Soares

Evento, realizado em Copacabana, teve como tema “Projetos e Perspectivas da Gestão do Estado do Rio de Janeiro” e contou com a participação de CEOs e lideranças empresariais de diferentes setores. - Foto: Sergio Soares

O governador eleito, Douglas Ruas, participou nesta terça-feira (10/11) de encontro promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais. O evento, realizado em Copacabana, teve como tema “Projetos e Perspectivas da Gestão do Estado do Rio de Janeiro” e contou com a participação de CEOs e lideranças empresariais de diferentes setores.

Durante o discurso e a rodada de perguntas e respostas com os empresários, Ruas apresentou propostas de sua gestão para proporcionar ao Rio de Janeiro um ambiente de negócios mais favorável.

Entre as propostas apresentadas está a criação de balcões de negócios, com o nome de 'Investe Aqui', que reunirão órgãos responsáveis pelo registro, licenciamento e regularização de empresas, como Jucerja e secretarias de Fazenda e de Meio Ambiente, além de instituições de apoio ao desenvolvimento econômico, como a AgeRio.

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"Vamos colocar todos os órgãos em um balcão único para que o empresário não tenha que se deslocar por horas para abrir uma empresa ou ampliar sua atividade. Para dar conta da demanda, vamos realizar concursos e colocar em prática a tecnologia", disse Ruas.

Entre as propostas apresentadas está a criação de balcões de negócios, com o nome de 'Investe Aqui', que reunirão órgãos responsáveis pelo registro, licenciamento e regularização de empresas | Foto: Divulgação

Pela proposta, cada região do estado contará com superintendências que terão apoio técnico de profissionais qualificados e autonomia para realizar licenciamentos. O objetivo é regionalizar a prestação do serviço público, levando o atendimento também às áreas mais afastadas da capital.

O evento contou com a participação da presidente do LIDE Rio, Andréia Repsold; de Anselmo Leal, diretor-presidente da Águas do Rio; Antônio Queiroz, presidente da Fecomércio; Flávio Vaz, diretor-geral da Iguá Saneamento, entre outros representantes do setor empresarial.