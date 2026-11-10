Douglas Ruas diz que irá criar balcões de negócios em cada região para desburocratizar abertura de empresas
Anúncio foi feito durante encontro organizado pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), em Copacabana. Para suprir a demanda, principalmente do INEA, governador eleito irá realizar novos concursos e apostará em tecnologia
O governador eleito, Douglas Ruas, participou nesta terça-feira (10/11) de encontro promovido pelo LIDE – Grupo de Líderes Empresariais. O evento, realizado em Copacabana, teve como tema “Projetos e Perspectivas da Gestão do Estado do Rio de Janeiro” e contou com a participação de CEOs e lideranças empresariais de diferentes setores.
Durante o discurso e a rodada de perguntas e respostas com os empresários, Ruas apresentou propostas de sua gestão para proporcionar ao Rio de Janeiro um ambiente de negócios mais favorável.
Entre as propostas apresentadas está a criação de balcões de negócios, com o nome de 'Investe Aqui', que reunirão órgãos responsáveis pelo registro, licenciamento e regularização de empresas, como Jucerja e secretarias de Fazenda e de Meio Ambiente, além de instituições de apoio ao desenvolvimento econômico, como a AgeRio.
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"Vamos colocar todos os órgãos em um balcão único para que o empresário não tenha que se deslocar por horas para abrir uma empresa ou ampliar sua atividade. Para dar conta da demanda, vamos realizar concursos e colocar em prática a tecnologia", disse Ruas.
Pela proposta, cada região do estado contará com superintendências que terão apoio técnico de profissionais qualificados e autonomia para realizar licenciamentos. O objetivo é regionalizar a prestação do serviço público, levando o atendimento também às áreas mais afastadas da capital.
O evento contou com a participação da presidente do LIDE Rio, Andréia Repsold; de Anselmo Leal, diretor-presidente da Águas do Rio; Antônio Queiroz, presidente da Fecomércio; Flávio Vaz, diretor-geral da Iguá Saneamento, entre outros representantes do setor empresarial.