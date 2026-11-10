Criança de 7 anos morre atropelada na frente da escola que estudava em Cabo Frio

Após o atropelamento, o proprietário da escola e integrantes da equipe pedagógica prestaram os primeiros auxílios às vítimas, junto ao pai do menino. A criança foi colocada em um carro e levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região - Foto: Divulgação

Após o atropelamento, o proprietário da escola e integrantes da equipe pedagógica prestaram os primeiros auxílios às vítimas, junto ao pai do menino. A criança foi colocada em um carro e levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região - Foto: Divulgação

Uma criança de 7 anos morreu após ser atropelada, na tarde desta terça-feira (10), em frente à escola onde estudava, na Rua Espanha, no bairro Caiçara, em Cabo Frio. O acidente mobilizou os moradores da região, que se mobilizaram para impedir que o motorista deixasse o local do acidente antes da chegada das equipes de segurança.

De acordo com informações preliminares, o condutor teria acionado acidentalmente o acelerador do veículo, atingindo a criança, o pai dela e uma mulher que também estava no local. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

Após o atropelamento, o proprietário da escola e integrantes da equipe pedagógica prestaram os primeiros auxílios às vítimas, junto ao pai do menino. A criança foi colocada em um carro e levada às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Apesar do socorro, ela chegou à unidade de saúde sem sinais vitais.

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Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das outras duas pessoas atingidas.

Em nota, o Instituto Educacional Siqueira lamentou a morte do aluno e manifestou solidariedade aos familiares e à comunidade escolar.

"O Instituto Educacional Siqueira lamenta profundamente o acidente envolvendo um aluno do 3º ano, ocorrido nesta terça-feira. Diante da confirmação do falecimento do aluno, a direção da escola manifesta sua profunda tristeza e solidariedade aos familiares, amigos e a toda a comunidade escolar neste momento de imensa dor. Em respeito ao ocorrido, as aulas do turno da tarde foram suspensas. A instituição está colaborando integralmente com as autoridades responsáveis pela investigação e disponibilizará as imagens do sistema de monitoramento da escola para contribuir com o esclarecimento dos fatos. O Instituto Educacional Siqueira se solidariza com todos os envolvidos e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de seus alunos e de toda a comunidade escolar".

As equipes do 25º Batalhão de Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência no Jardim Caiçara, local do acidente. Os policiais militares utilizaram cones para impedir o tráfego de pessoas e veículos para preservar à área até a conclusão da perícia.