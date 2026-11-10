Três acusados de tráfico de drogas são presos durante ação da PM em Niterói

Nas buscas realizadas na região, os agentes apreenderam um rádio transmissor, R$18 em espécie e quantidade de material entorpecente, ainda não contabilizada - Foto: Divulgação/PMERJ

Nas buscas realizadas na região, os agentes apreenderam um rádio transmissor, R$18 em espécie e quantidade de material entorpecente, ainda não contabilizada - Foto: Divulgação/PMERJ

Três homens foram presos na tarde dessa terça-feira (10) por policiais do 12ºBPM (Niterói), durante ação contra o tráfico de drogas no bairro de Santa Bárbara, em Niterói. Houve também a apreensão de um rádio transmissor e material entorpecente.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes da 3ª Companhia do Batalhão de Niterói foram ao local após receberem informações por meio do Disque-Denúncia/RJ. Ao perceberem a aproximação das equipes, os envolvidos tentaram fugir, mas acabaram alcançados e detidos.

Nas buscas realizadas na região, os agentes apreenderam um rádio transmissor, R$18 em espécie e quantidade de material entorpecente, ainda não contabilizada. A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca),

Leia também:

Maricá: FLIM 2026 encerra 11ª edição com recorde de público e vendas

Rampa Sul do Parque da Cidade está interditada