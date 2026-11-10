Maricá: FLIM 2026 encerra 11ª edição com recorde de público e vendas

A Feira do Livro reuniu editoras, livrarias e escritores locais e registrou a venda de 360.458 livros, movimentando mais de R$ 18,4 milhões - Foto: Cíntia Chermont/Divulgação

A Feira do Livro reuniu editoras, livrarias e escritores locais e registrou a venda de 360.458 livros, movimentando mais de R$ 18,4 milhões - Foto: Cíntia Chermont/Divulgação

A 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) registrou público total de 385.400 pessoas entre 30 de outubro e 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci. Realizada pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação e da Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), a festa teve Feira do Livro, encontros com autores, shows, atividades infantis e programação de cultura digital.

Homenageada desta edição, a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí participou remotamente da abertura. Entre os destaques do Papo FLIM estiveram a mesa “Palavras que libertam: leituras negras, futuros livres”, com Aline Midlej e Bárbara Carine, e as duas sessões de “Aos pés da Letra”, com Gregorio Duvivier.

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Incentivo à leitura

A Feira do Livro reuniu editoras, livrarias e escritores locais e registrou a venda de 360.458 livros, movimentando mais de R$ 18,4 milhões. O Flim Card, operacionalizado pelo Banco Mumbuca, disponibilizou aos beneficiários R$ 300 em moeda social Mumbuca para a compra de livros durante o evento.

“Quando um estudante escolhe o próprio livro e tem a chance de conversar com quem escreve, a leitura ganha espaço na vida dele. A FLIM proporciona esse encontro, e o nosso trabalho nas escolas é fazer com que o interesse despertado durante a feira continue ao longo do ano”

Língua ao Mar, FLIMzinha e Maricá Games

O “Língua ao Mar — A arte que fala português” reuniu literatura, poesia, música e audiovisual, com encontros entre artistas e escritores do Brasil, de Angola, de Cabo Verde e de Moçambique. No Palco Principal, a programação musical teve atrações como Os Garotin e o encontro “Criolo, Amaro e Dino”, com Criolo, Amaro Freitas e Dino d’Santiago.

A FLIMzinha recebeu teatro infantil, pintura facial e apresentações para as famílias. Já o Maricá Games reuniu competições de esportes eletrônicos, concursos e encontros com dubladores e criadores de conteúdo. A festa também recebeu o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES).

"Receber escritores de Angola, Cabo Verde e Moçambique, bem como nossos grandes artistas brasileiros e maricaenses nas diversas apresentações propostas pelo Língua ao Mar foi uma oportunidade de reconhecer as muitas possibilidades da nossa língua portuguesa. Encerramos nossa participação na FLIM com imensa gratidão por todos que compartilharam conosco a palavra escrita, falada, encenada e cantada”, destacou o presidente da MARÉ, Antônio Grassi.

Identificação infantil

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania instalou Tendas de Identificação Infantil para facilitar o reencontro de crianças com seus responsáveis durante a festa. Ao longo dos dez dias, as equipes identificaram 40.653 crianças, 1.872 pessoas com deficiência e 122 idosos. A Secretaria de Educação recebeu ainda 50 mil pulseiras para que os alunos das escolas chegassem à feira já identificados.

No período, os agentes localizaram 132 crianças que haviam se separado de seus responsáveis. Durante o temporal, o espaço foi evacuado em 20 minutos, sem intercorrências graves, segundo o balanço da secretaria. Na mesma ocasião, cinco adolescentes desacompanhados foram acolhidos e levados aos responsáveis.

As equipes também deram suporte aos profissionais de emergência em sete situações no posto de saúde. O atendimento acompanhou a programação das 8h ao encerramento dos shows, com a coordenação em regime de plantão. “É o resultado que aparece quando cuidado, organização e compromisso fazem parte da festa”, afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares.