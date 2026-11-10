Rampa Sul do Parque da Cidade está interditada

A restrição não se aplica aos trabalhadores envolvidos na manutenção, às equipes de fiscalização e segurança, além dos profissionais da Defesa Civil e de socorro - Foto: Divulgação

A restrição não se aplica aos trabalhadores envolvidos na manutenção, às equipes de fiscalização e segurança, além dos profissionais da Defesa Civil e de socorro - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói interditou a Rampa Sul de voo livre do Parque da Cidade para a realização de serviços de manutenção . A medida foi estabelecida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial do Município. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até 20 de novembro.

Segundo a portaria, a interdição foi determinada para evitar acidentes durante a execução dos serviços, já que a estrutura da rampa utilizada apresentou riscos para praticar atividades de voo livre, visitantes e trabalhadores.

Durante a manutenção, está proibida a decolagens para a prática de voo livre e de qualquer aeronave não motorizada. Também ficará restrito o acesso, a circulação e a permanência de pessoas na rampa e em sua área de acesso imediato, conforme indicado pela sinalização do local.

Leia também:

Diagnóstico precoce salvou vida de moradora de São Gonçalo com câncer de mama



Apagão mundial em 17 de novembro: o que é fato e o que é fake?



A restrição não se aplica aos trabalhadores envolvidos na manutenção, às equipes de fiscalização e segurança, além dos profissionais da Defesa Civil e de socorro. A Prefeitura ressalta que a interdição é somente na Rampa Sul. A Rampa Norte e as demais áreas do Parque da Cidade que estão abertas para visitação continuarão tendo atendimento normal.

A interdição poderá ser encerrada no dia 20 de novembro ou antes, caso as obras sejam concluídas e o setor técnico responsável ateste a segurança das estruturas. Para isso, será necessário uma nova decisão do secretário municipal de Meio Ambiente.

Em caso de descumprimento da determinação, os responsáveis poderão retirar pessoas e equipamentos da área interditada.