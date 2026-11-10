Homem é preso com pistola durante operação no Caramujo, em Niterói

Policiais apreenderam uma pistola e grande quantidade de drogas na comunidade - Foto: Divulgação

Policiais apreenderam uma pistola e grande quantidade de drogas na comunidade - Foto: Divulgação

Um homem foi preso, nesta terça-feira (10), durante uma ação do 12ºBPM (Niterói) na comunidade do Caramujo, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, após uma denúncia sobre a prática de tráfico de drogas na localidade.

De acordo com a polícia, policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a comunidade após receberem informações pelo Disque-Denúncia. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com suspeitos envolvidos em vendas de drogas. Ao perceberem a presença das viaturas, os homens tentaram fugir.

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Após buscas pela região, os policiais conseguiram capturar um dos suspeitos. Durante a operação, foram apreendidos uma pistola calibre 9 milímetros, um rádio transmissor e drogas.

O caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca).