Ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar é transferido para presídio em Niterói

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), Bacellar foi encaminhado ao Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, localizado no Fonseca, na Zona Norte de Niterói - Foto: Thiago Lontra/Alerj

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), Bacellar foi encaminhado ao Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, localizado no Fonseca, na Zona Norte de Niterói - Foto: Thiago Lontra/Alerj

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, foi transferido para uma unidade prisional em Niterói, nesta terça-feira (10). O ex-parlamentar estava custodiado na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), Bacellar foi encaminhado ao Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, localizado no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. A transferência foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão proferida no dia 30 de outubro.

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A determinação judicial também estabelece restrições ao contato de Bacellar com outros investigados na Operação Unha e Carne, conduzida pela Polícia Federal (PF).

Investigação

Rodrigo Bacellar voltou a ser preso em 27 de março deste ano, durante a terceira fase da Operação Unha e Carne. A investigação apura o suposto vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun, realizada pela Polícia Federal em setembro de 2025 e que teve como alvo o então deputado estadual TH Joias.

Segundo as investigações, Bacellar teria antecipado informações sobre a ação policial a TH Joias, que é suspeito de ligação com o Comando Vermelho.

O ex-presidente da Alerj havia sido preso inicialmente em 3 de dezembro de 2025, mas deixou a prisão seis dias depois, após a Assembleia Legislativa revogar a decisão que autorizava sua prisão. Na ocasião, ele passou a cumprir medidas cautelares determinadas pelo STF.

Em agosto de 2026, a Primeira Turma do Supremo recebeu a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), tornando Bacellar réu no processo por suspeita de obstrução de investigação relacionada a uma organização criminosa.