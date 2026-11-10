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Ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar é transferido para presídio em Niterói

Deputado estadual cassado deixou unidade federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF

relogio min de leitura | Redação
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), Bacellar foi encaminhado ao Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, localizado no Fonseca, na Zona Norte de Niterói
Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), Bacellar foi encaminhado ao Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, localizado no Fonseca, na Zona Norte de Niterói -

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, foi transferido para uma unidade prisional em Niterói, nesta terça-feira (10). O ex-parlamentar estava custodiado na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), Bacellar foi encaminhado ao Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, localizado no Fonseca, na Zona Norte de Niterói. A transferência foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão proferida no dia 30 de outubro.

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A determinação judicial também estabelece restrições ao contato de Bacellar com outros investigados na Operação Unha e Carne, conduzida pela Polícia Federal (PF).

Investigação

Rodrigo Bacellar voltou a ser preso em 27 de março deste ano, durante a terceira fase da Operação Unha e Carne. A investigação apura o suposto vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun, realizada pela Polícia Federal em setembro de 2025 e que teve como alvo o então deputado estadual TH Joias.

Segundo as investigações, Bacellar teria antecipado informações sobre a ação policial a TH Joias, que é suspeito de ligação com o Comando Vermelho.

O ex-presidente da Alerj havia sido preso inicialmente em 3 de dezembro de 2025, mas deixou a prisão seis dias depois, após a Assembleia Legislativa revogar a decisão que autorizava sua prisão. Na ocasião, ele passou a cumprir medidas cautelares determinadas pelo STF.

Em agosto de 2026, a Primeira Turma do Supremo recebeu a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), tornando Bacellar réu no processo por suspeita de obstrução de investigação relacionada a uma organização criminosa.

Tags:

polícia federal Rodrigo Bacellar supremo tribunal federal

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