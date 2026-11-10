PM do Rio prevê compra de coletes com placas resistentes a tiros de fuzil

A Polícia Militar do Rio pretende adquirir cerca de 5,5 mil coletes balísticos que poderão receber placas adicionais de proteção contra disparos de fuzil, incluindo armas de calibre 7,62. A aquisição faz parte de um investimento do Governo do Estado, publicado no Diário Oficial, que também prevê a compra de drones de alta tecnologia.

Os coletes são de nível III-A, o modelo oferece proteção contra armas curtas, como pistolas e revólver. A novidade está na possibilidade de acoplar placas adicionais de nível III+, desenvolvidas para resistir a disparos de armas de longas distâncias, como fuzis.

Além dos coletes, o investimento prevê a aquisição de 52 drones equipados com reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Os aparelhos serão utilizados para monitorar áreas de difícil acesso e auxiliar as equipes durante as operações policiais.

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A tecnologia vai ser utilizada principalmente em regiões consideradas de maior risco, com presença do crime organizado, facilitar a identificar traficantes foragidos e veículos roubados.

As imagens captadas pelos equipamentos também servirão de apoio às equipes que atuam nas ruas.

Vale ressaltar que as aquisições encontram-se apenas previstas, não havendo, até o momento, a entrega efetiva dos equipamentos à corporação da Polícia Militar.