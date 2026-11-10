Polícia Civil prende “puxador de guerra” da milícia ligado a extorsões e disputas territoriais armadas em Santa Cruz

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) prenderam, nesta terça-feira (10/11), um criminoso apontado como “puxador de guerra” da milícia atuante na região de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. De acordo com os agentes, o homem deixou a prisão há apenas 46 dias e é apontado como responsável por disputas territoriais armadas da localidade, além de extorsões de comerciantes e moradores. Ele foi capturado na mesma região, durante uma ação estratégica da unidade.

As investigações apontam que o criminoso integrava o “braço armado” da milícia liderada pelos criminosos Boi e PL, também conhecido como Jorjão. Conforme apurado, o bandido executava ataques armados e promovia invasões de comunidades dominadas por grupos rivais, com o objetivo de expandir os territórios com atuação da milícia. Além disso, o miliciano também era responsável por realizar extorsões e ameaças, por meio de violência armada, contra comerciantes e moradores locais.

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De acordo com os agentes, o miliciano estava em liberdade há apenas 46 dias. Em maio de 2025, ele foi preso pela Polícia Civil pelos crimes de organização paramilitar, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Após ser solto, no dia 25 de setembro, ele retornou ao crime organizado, sendo novamente capturado durante uma ação estratégica da Draco.

Durante as diligências, os policiais também apreenderam uma pistola, carregador, colete tático, fardamento utilizado nas guerras territoriais, equipamento de radiocomunicação e aparelho celular. O material passará por perícia.