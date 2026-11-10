‘Operação Página Oculta’ da PF investiga plano para furtar livros raros do Real Gabinete Português

Operação investiga grupo especializado no furto de livros e peças de valor histórico em instituições públicas e privadas - Foto: Divulgação/ PF

Operação investiga grupo especializado no furto de livros e peças de valor histórico em instituições públicas e privadas - Foto: Divulgação/ PF

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (10), a ‘Operação Página Oculta’ para investigar um esquema de comércio ilegal de livros raros e outros itens históricos. Segundo as investigações, um grupo criminoso tentou aliciar um funcionário do Real Gabinete Português, no Centro do Rio, para conseguir entrar na biblioteca e retirar obras do acervo.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Diadema. As ordens foram expedidas pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio.

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A operação é resultado de novas linhas de investigação da Operação Trinca de Papel, que identificou um grupo especializado no furto de livros e peças de valor histórico em instituições públicas e privadas.

Segundo divulgado pela GloboNews, a ação mira possíveis compradores de materiais furtados por Laéssio Rodrigues de Oliveira, apontado como um dos maiores ladrões de livros raros do país e preso em maio deste ano.



Os agentes buscam recuperar itens raros roubados, além de recolher documentos, registros de compra e venda, comprovantes de pagamento e equipamentos eletrônicos que possam ajudar a esclarecer a atuação dos suspeitos.