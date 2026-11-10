Operação no Salgueiro termina com três mortos nesta terça

Além dos dois fuzis, os policiais apreenderam um rádio transmissor, drogas e uma motocicleta - Foto: Divulgação/ PMERJ

Além dos dois fuzis, os policiais apreenderam um rádio transmissor, drogas e uma motocicleta - Foto: Divulgação/ PMERJ

Três homens foram mortos em confronto com a policia durante uma operação da PM na manhã desta terça-feira (10), na localidade conhecida como Curral, em São Gonçalo, nas proximidades do Complexo do Salgueiro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) realizavam uma operação na região após o setor de inteligência identificar uma possível reunião de lideranças do tráfico de drogas. Por volta das 6h, um dos veículos blindados utilizados na operação foi alvo de tiros por quatro homens em duas motocicletas. Segundo a corporação, dois dos criminosos estavam armados com fuzis.

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Durante a troca de tiros, três homens foram baleados e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). Nenhum deles resistiu aos ferimentos.

A PM apreendeu 2 fuzis calibre 5.56, um rádio transmissor e uma quantidade de drogas ainda não contabilizada. As Duas motos utilizadas pelos criminosos também foram apreendidas.

Até a última atualização desta reportagem, a ocorrência ainda estava em andamento. O policiamento foi reforçado na região.

*Em atualização