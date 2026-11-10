Faltam 3 dias para a FLIPO; Festa Literária Popular de São Gonçalo será no Porto da Pedra

São Gonçalo vai receber dois dias de encontros entre literatura, música, teatro e cultura popular. Nos dias 13 e 14 de novembro de 2026, a quadra da GRES Unidos do Porto da Pedra será palco da FLIPO - Festa Literária Popular de São Gonçalo, que reúne escritores, artistas e público em uma programação dedicada à diversidade das expressões culturais do município. Com o tema “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro”, o evento é uma iniciativa do Coletivo Casulo, em parceria com a GRES Unidos do Porto da Pedra.

Na sexta-feira, 13 de novembro, as atividades acontecem das 14h às 21h. No sábado, dia 14, a programação começa às 10h e segue até as 21h. Teatro popular, contação de histórias, teatro lambe-lambe, saraus, slam, roda de jongo, rodas de conversa, roda de samba e apresentações culturais estão entre as atrações confirmadas. A festa também terá Uma Noite na Taverna, Coisas de Zé e apresentação da GRES Unidos do Porto da Pedra.

A proposta é aproximar a população dos livros, dos escritores e dos artistas locais, valorizando a produção cultural gonçalense e ampliando os espaços de encontro, criação e circulação da literatura.

Altay Veloso é o homenageado da primeira edição

Compositor e cantor nascido em São Gonçalo, Altay Veloso será o homenageado da FLIPO e estará presente no sábado, 14 de novembro. A homenagem reconhece sua trajetória artística e sua contribuição à música brasileira, destacando a importância de valorizar artistas ligados à história e à identidade cultural do município.

O Concurso Literário Palavra Viva integra as ações de incentivo à leitura e à escrita promovidas pela FLIPO. Voltado a escritores residentes em São Gonçalo e estudantes do ensino médio da rede de ensino do município, o concurso recebeu trabalhos em prosa e poesia e está, agora, na fase de seleção.

Os três melhores textos serão premiados com medalhas. A iniciativa busca estimular a criação literária, reconhecer novos talentos e ampliar a visibilidade de escritores e estudantes que encontram na palavra um caminho para expressar suas experiências, ideias e perspectivas sobre o mundo.

Do terreiro ao livro: histórias, saberes e pertencimento

O tema “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro” convida o público a reconhecer a palavra em suas diferentes formas de expressão, da escrita à oralidade, passando pela música, pelo teatro e pelas tradições populares. O terreiro, nessa perspectiva, representa um espaço de memória, ancestralidade, território e transmissão de saberes.

Ao reunir diferentes linguagens artísticas em um mesmo espaço, a FLIPO busca valorizar as histórias e as vozes que constituem a vida cultural gonçalense, fortalecendo o vínculo entre literatura, comunidade e território.

A festa é uma iniciativa do Coletivo Casulo e fomentadores de cultura da cidade, em parceria com a GRES Unidos do Porto da Pedra, e pretende aproximar leitores, escritores, artistas e moradores em torno da literatura e da cultura popular.

SERVIÇO

FLIPO - Festa Literária Popular de São Gonçalo

Tema: Palavra Viva: do Terreiro ao Livro

Quando:

• Sexta-feira, 13 de novembro de 2026, das 14h às 21h.

• Sábado, 14 de novembro de 2026, das 10h às 21h.

Onde: Quadra da GRES Unidos do Porto da Pedra.

Endereço: Travessa João Silva, 84, São Gonçalo (RJ).

Homenageado: Altay Veloso.

Realização: Coletivo Casulo, em parceria com a GRES Unidos do Porto da Pedra.