Polícia Civil prende na Bahia integrante de quadrilha que fornecia fuzis para traficantes da Rocinha

Felipe de Souza dos Santos, o Paquito, de 32 anos, foi localizado no município de Camamu, no estado baiano - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Felipe de Souza dos Santos, o Paquito, de 32 anos, foi localizado no município de Camamu, no estado baiano - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (Polinter), em ação conjunta com a Polícia Civil da Bahia, prenderam, nesta segunda-feira (09/11), um homem envolvido no fornecimento de fuzis para traficantes da Rocinha, na Zona Sul do Rio. Felipe de Souza dos Santos, o Paquito, de 32 anos, foi localizado no município de Camamu, no estado baiano.

De acordo com as investigações, o preso integrava uma organização criminosa especializada na aquisição, financiamento e transporte de armamentos entre estados. Ele atuava no setor logístico da quadrilha, participando do transporte de armas de grosso calibre destinadas ao tráfico de drogas na comunidade.

As diligências tiveram início após uma apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em abril de 2024, em Seropédica. Na ocasião, foram encontrados dois fuzis, uma espingarda, carregadores e munições que haviam sido transportados do Rio Grande do Sul e seriam entregues a criminosos da Rocinha.

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A partir da apreensão, os agentes realizaram um trabalho de inteligência, com análise de dados telefônicos, movimentações financeiras e comunicações digitais. As diligências revelaram que a quadrilha possuía uma estrutura organizada, com divisão de tarefas entre financiadores, intermediários e transportadores. O grupo utilizava contas de terceiros, pagamentos fracionados e veículos adaptados para esconder os armamentos durante o transporte.

Em agosto deste ano, outro integrante da organização, apontado como responsável por atividades financeiras e logísticas, já havia sido preso em uma ação conjunta com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Após novas diligências, os policiais da Polinter identificaram o paradeiro do criminoso na Bahia e compartilharam as informações com as equipes daquele estado, que realizaram a captura no distrito de Travessão, em Camamu.

Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de organização criminosa armada e comércio ilegal de arma de fogo.