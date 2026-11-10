Polícia prende 'Bocão', apontado como chefe do tráfico na Favela do Lixão

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam, após denúncias, o principal coordenador do tráfico na Favela do Lixão, em Duque de Caxias, Luan Diego Farias da Silva, conhecido como “Bocão”, com 36 anos. Conforme a polícia, “Bocão” é alvo de investigações por sua participação em disputas de território na área, além de coordenar assaltos a pedestres, veículos e cargas no município de Duque de Caxias. A prisão ocorreu na última sexta-feira (6).

Com informações em mãos, foi iniciado um monitoramento nas comunidades do Lixão e Vila Ideal, com o intuito de conter a expansão territorial do tráfico de drogas. Durante esta operação, constatou-se que “Bocão” estava frequentemente cercado por comparsas armados, evidenciando sua liderança sobre eles.

Por volta das 04h, percebendo a possibilidade de uma operação policial, ele se afastou dos indivíduos armados, um comportamento considerado habitual segundo o monitoramento. Diante do cenário, a equipe realizou a abordagem e, durante a busca, encontrou com “Bocão” os seguintes itens: uma pistola da marca HS, modelo SF 19, calibre 9mm, sem numeração, 15 munições calibre 9mm intactas, um carregador calibre 9mm, duas granadas, duas capas de colete balístico e 150 cápsulas de cocaína.

Com base nos acontecimentos, “Bocão” foi levado à 59ª DP (Duque de Caxias) juntamente com os materiais apreendidos. Após as formalidades legais, ele foi autuado pelos crimes previstos no Art. 3º, inciso I, da Lei nº 15.358/2026 (conhecida como o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado ou Lei Raul Jungmann), que considera crime o favorecimento a organizações criminosas ultraviolentas, milícias privadas ou grupos paramilitares, e no Art. 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que aborda a posse ou porte ilegal de armas de fogo restritas. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional da SEPPEN RJ, onde já se encontra sob custódia à disposição da Justiça.

“Bocão” possui 26 registros de antecedentes criminais, dos quais 15 são por roubo. Há também ocorrências por homicídio, associação ao tráfico de drogas e receptação, além de já ter passado pelo sistema penitenciário, sendo classificado como de "Alta Periculosidade".

O serviço de Disque Denúncia, em colaboração com o 15º BPM/3º CPA, solicita a ajuda da comunidade para auxiliar as autoridades na localização de fugitivos da Justiça no município de Duque de Caxias. Para isso, entre em contato com o Disque Denúncia do Rio de Janeiro pelo número 2253-1177. Este serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Ele assegura total anonimato para quem realiza a ligação.

Além disso, é viável encaminhar informações:

pelo aplicativo do Disque Denúncia RJ ou

por meio do WhatsApp Anonimizado /DD: (021) 2253-1177, ou utilizando um método que oculta ou altera informações que possam revelar a identidade do denunciante.

Ou ainda pelo 0300-253-1177.