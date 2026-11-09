Escola de São Gonçalo está entre as premiadas no Torneio Brasil de Robótica

Com projetos como a criação de um jogo eletrônico que auxilia a alfabetização de crianças atendidas pela educação inclusiva, cinco equipes das escolas Firjan SESI foram premiadas no Torneio Brasil de Robótica, uma das principais competições do país. Três delas – das unidades de Jacarepaguá, Laranjeiras e São Gonçalo – tiraram os primeiros lugares e se classificaram para a etapa nacional que acontece em Curitiba, no Paraná, entre 11 e 13 de dezembro.

São elas: a Fenix Furious, da Escola Firjan SESI São Gonçalo, ficou em 1º na categoria High (Ensino Médio) com o projeto SensAção, um laboratório multissensorial que busca tornar os espaços escolares mais inclusivos e acessíveis para diferentes perfis de estudantes; a Laranjitos, de Laranjeiras, que ficou 1º lugar Technip – que atinge pontuações máximas combinadas – e em 2º na High; e a Alpha, de Jacarepaguá, 1º lugar na categoria Middle 2 (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), que criou um jogo por meio da linguagem de programação conhecida como Scratch.

“Essas conquistas demonstram como o ensino de Robótica vai muito além da aprendizagem tecnológica. Na Firjan SESI, estimulamos nossos alunos a desenvolver criatividade, pensamento crítico e capacidade de resolver problemas reais da sociedade. Ver nossos jovens transformando conhecimento em soluções inovadoras, com impacto na educação e na inclusão social, reforça a importância de investirmos em uma formação que une tecnologia, colaboração e propósito, preparando cidadãos e profissionais para os desafios da indústria e do futuro da sociedade”, destaca o diretor de Educação e Cultura da Firjan, Vinícius Cardoso.

Alfabetização na educação inclusiva

Entre os destaques está o jogo eletrônico criado por crianças e adolescentes da Escola Firjan SESI Jacarepaguá. Nele, o usuário passa o dedo ou caneta pela tela, desenhando as palavras conforme as setas, e assim vai reconhecendo vogais, consoantes e a formação de sílabas e palavras – e, tal como um jogo, avançam de nível na medida em que acertam. A proposta, que pode ser personalizada de acordo com a necessidade do professor, reúne acessibilidade e possibilidades de adaptação a diferentes contextos culturais, respeitando as individualidades de cada estudante. O jogo será disponibilizado em breve ao público.

“Eles transformaram um ambiente de diversão em uma ferramenta educativa inclusiva, com potencial para contribuir com a redução do analfabetismo. Um jogo que pode ser adaptado a diferentes realidades e necessidades, mostrando como a tecnologia, aliada à empatia, pode transformar vidas”, acrescentou a professora e técnica da equipe, Fabiane Martins, que atua junto do também professor e técnico Danillo Scoralich.

Para Enrico Alves Guimarães, aluno do 2º ano do Ensino Fundamental da unidade, o projeto o ajudou em disciplinas aparentemente alheias à robótica, como o português – ao ponto de, recentemente, ele ter vencido uma olimpíada de redação do Concurso Nacional ABRACOPEL. “Ao criar e utilizar um jogo, a gente percebeu a função social da leitura e da escrita – não só como tarefa escolar, mas como ferramenta de comunicação e de autonomia. Hoje, já penso em atuar na indústria de jogos eletrônicos”, destacou Enrico.

Premiações diversas

Além deles, a equipe Dragon Bots, da Escola Firjan SESI Barra do Piraí, ficou em segunda lugar na classificação geral; a SESI MARvel, da Firjan SESI Maracanã, venceu como Melhor Projeto de Mérito Científico, graças à qualidade da pesquisa, inovação e potencial de aplicação prática; e a Space Bots Kids, de Volta Redonda, terceiro lugar na categoria TBR Kids 2, com um projeto sobre o reaproveitamento da água descartada por aparelhos de ar-condicionado.

O TBR se destaca pela abrangência de idades (reunindo jovens de 3 a mais de 19 anos) e por seu alinhamento com diretrizes globais da ONU/UNESCO para os projetos de pesquisa. A competição exige dos participantes o desenvolvimento de projetos referentes a um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU na Agenda 2030. Esta agenda trata de um plano global, adotado em setembro de 2015 por 193 Estados-membros das Nações Unidas, a fim de promover esforços internacionais, nacionais e locais para erradicar a pobreza, proteger o planeta e reduzir as desigualdades.