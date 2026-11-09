Prefeitura de Niterói entrega nova estação do NitBike na Região Oceânica

A Prefeitura de Niterói entregou uma nova estação do sistema de bicicletas compartilhadas NitBike na Praia de Piratininga, na Região Oceânica. A unidade faz parte da expansão do serviço, coordenada pelo Niterói de Bicicleta, que prevê a implantação de novas estações em diferentes regiões da cidade até o final do ano. Atualmente, o sistema reúne aproximadamente 200 mil usuários cadastrados e já registrou cerca de 2,9 milhões de viagens desde o lançamento, em julho de 2024.

Com a entrega da nova estação na Praia de Piratininga, a Região Oceânica passa a contar com quatro novas unidades em funcionamento. As demais estão localizadas no Parque Orla de Piratininga, na Avenida Francisco da Cruz Nunes e na Rotatória de Camboinhas. Mais duas estações já foram instaladas e devem entrar em operação em breve: uma segunda unidade na Praia de Piratininga e uma na Avenida Frei Orlando.

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Para dezembro, está prevista uma nova etapa de expansão, com estações no Trevo de Piratininga; no DPO do Cafubá, no Cafubá; na Ponte do Tibau, em Piratininga; e na Rua Jayme Bittencourt, em Camboinhas.

“O processo de expansão do NitBike amplia o acesso a um transporte democrático, acessível e sustentável. O sistema facilita a circulação de pessoas pela cidade, e a Prefeitura segue investindo em políticas públicas que contribuem para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos niteroienses”, afirma o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

Atualmente, Niterói conta com 65 estações ativas do NitBike. Com a implantação das novas unidades previstas, o sistema deve encerrar o ano com 77 estações distribuídas pelo município. A ampliação também contempla outros bairros, com novas unidades previstas na Rua Desembargador Lima Castro, no Fonseca; na Rua Professor Otacílio, em Santa Rosa; e na Avenida Amaral Peixoto, no Centro; além da unidade Cantareira II e da reimplantação da estação na Cantareira, em São Domingos.

Na Região Oceânica, a ampliação do NitBike acompanha os investimentos em infraestrutura cicloviária. A região já conta com cerca de 60 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e calçadas compartilhadas. A expansão dessa malha busca oferecer mais segurança e conforto aos ciclistas, incentivando o uso da bicicleta como alternativa de transporte nos deslocamentos cotidianos.