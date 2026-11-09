Guarda Municipal de Niterói detém homem acusado de agressão contra mulher no Caminho Niemeyer

A Guarda Civil Municipal de Niterói (GCM) realizou a prisão de um homem flagrado agredindo uma mulher no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade. A intervenção ocorreu durante o patrulhamento preventivo da corporação, após populares alertarem a guarnição sobre o ataque nas imediações da Rua Jornalista Rogério Coelho Neto.

Ao chegarem ao ponto indicado, os agentes localizaram a vítima no chão enquanto o agressor avançava contra ela. Diante da gravidade da situação e do comportamento do acusado, a equipe realizou a contenção imediata no local para resguardar a integridade física da vítima.

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Após a imobilização do acusado, ele foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, no Centro, para prestar depoimento.

A atuação rápida da Guarda Civil Municipal integra as diretrizes operacionais do município de Niterói, voltadas ao reforço da segurança preventiva, à vigilância ativa em espaços de grande circulação e à proteção prioritária aos direitos das mulheres, atuando de maneira integrada para combater a violência de gênero em todos os pontos da cidade.