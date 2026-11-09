Empresário suspeito de integrar esquema financeiro de Rabicó é preso

Rodrigo é suspeito de atuar na lavagem de dinheiro do CV o tráficante, havia movimentado aproximadamente R$4,6 milhões para um operador financeiro ligado ao traficante “Rabicó” - Foto: Divulgação

Rodrigo é suspeito de atuar na lavagem de dinheiro do CV o tráficante, havia movimentado aproximadamente R$4,6 milhões para um operador financeiro ligado ao traficante “Rabicó” - Foto: Divulgação

O empresário Rodrigo Leonardo de Lima Alcântara, conhecido como Rei da Sucata, foi preso neste domingo, em São Paulo, enquanto comprava jóias em um shopping. Ele é apontado pelas investigações como um dos integrantes da estrutura financeira ligada ao traficante Antônio Ilário Ferreira, p Rabicó, apontado como chefe do tráfico de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Rodrigo é suspeito de atuar na lavagem de dinheiro do CV (Comando Vermelho), usando empresas do setor de metais para movimentar recursos para o tráfico, num total aproximado R$4,6 milhões para um operador financeiro ligado a Rabicó. Os valores enviados são entre os meses de abril de 2023 a setembro de 2024.

Os responsáveis pelas investigações também identificaram outra movimentação de R$1,6 milhão para contas relacionadas a empresas do mesmo grupo investigado. Segundo a Polícia Civil, empresas dos setores de reciclagem, metais e sucatas seriam utilizadas para movimentar e ocultar recursos supostamente provenientes do tráfico de drogas.

As investigações apontam que o Rei da Sucata exercia, na prática, a administração de uma empresa do ramo de fundição de metais não ferrosos, formalmente registrada em nome do pai, que também foi preso em maio deste ano.

A captura foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) do Rio de Janeiro, em conjunto com o Grupo de Segurança Institucional do Ministério Público de Minas Gerais e com apoio do Serviço de Segurança Diplomática do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

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O levantamento financeiro que deu origem à operação identificou movimentações superiores a R$ 453 milhões. A ação foi deflagrada em 29 de maio e terminou, naquela ocasião, com 24 pessoas presas.

Rodrigo é suspeito de atuar na lavagem de dinheiro do CV | Foto: Divulgação

O “Rei da Sucata”, naquela ocasião, não estava sendo encontrado durante a operação, e permaneceu foragido - segundo o DRE, estava fora do Brasil. O foragido constava alerta vermelho da Interpol.

Após cinco meses de monitoramento, os agentes identificaram o retorno dele ao país, no início de outubro, e o acompanharam, em sigilo, até localização, em São Paulo.