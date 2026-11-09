Ex-candidato a vereador é morto a tiros em Magé; vítima chegou a ser socorrida

Dudu das Casinhas foi atacado a tiros e não resisitu - Foto: Divulgação

Dudu das Casinhas foi atacado a tiros e não resisitu - Foto: Divulgação

O comerciante e ex-candidato a vereador Carlos Eduardo Coutinho da Cruz, de 44 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (9), no bairro Bongaba, em Magé, na Baixada Fluminense. Conhecido como “Dudu das Casinhas”, ele foi baleado e chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu.

De acordo com informações da Polícia Militar, Carlos Eduardo foi atingido por diversos disparos. Após o ataque, equipes de emergência prestaram socorro à vítima e a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Piabetá, mas ele não resistiu.

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Policiais do 34º BPM (Magé) também estiveram no local do crime e realizaram o isolamento da área para preservar a cena.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiram a condução do caso. Segundo a Polícia Civil, os policiais realizam diligências para identificar os autores do homicídio.

Até o momento, não há informações divulgadas sobre suspeitos ou sobre o que teria motivado o crime.

Disputou eleição em 2024

Além de atuar como comerciante em Magé, Carlos Eduardo tinha participação na política local. Em 2024, ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal pelo Partido Liberal (PL).

Conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o então candidato recebeu 418 votos e terminou a disputa como suplente.