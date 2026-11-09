Em 10 anos, Grande Rio tem 36 vítimas de disparos acidentais

Uma menina de 3 anos foi morta, no domingo (8), ao ser atingida por um disparo acidental em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A irmã da menina, uma criança de 5 anos, brincava com a arma do pai, que é CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), quando houve o disparo. Com esse caso, ao menos 36 pessoas já foram vítimas de disparos acidentais na região metropolitana do Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Entre as vítimas, 21 morreram e 15 ficaram feridas.

As crianças com idades entre 0 e 11 anos representam 11% dessas vítimas. Foram quatro atingidas, das quais três morreram e uma ficou ferida, segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado. Houve ainda seis adolescentes com idades entre 12 e 17 anos, todos mortos.

Somente em 2026, cinco pessoas foram atingidas por disparos acidentais no Grande Rio. Todas morreram. Na última sexta-feira (6), o adolescente Daniel da Rocha, de 15 anos, foi morto ao ser atingido por um disparo acidental em uma residência no Assentamento Sabugo, no bairro de mesmo nome, na Baixada Fluminense. Um colega de 16 anos manuseava a arma quando ela disparou.

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Em 2025, no mesmo período, entre 01/01 e 08/11, duas pessoas foram vítimas de disparos acidentais, todas morreram. Entre elas, um adolescente.