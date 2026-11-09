Polícia Civil deflagra operação contra quadrilha que fabricava e vendia diplomas falsos pela internet

Policiais civis da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) desarticularam, nesta segunda-feira (09), um grupo especializado na fabricação e comercialização de diplomas falsos pela internet. A Operação Falso Saber cumpriu oito mandados de busca e apreensão nos estados de Goiás e Minas Gerais, com apoio das Polícias Civis locais. Durante as diligências, foram apreendidos celulares, computadores e documentos que serão utilizados para aprofundar as investigações. Na residência do principal alvo, cinco aparelhos foram parcialmente destruídos antes de serem recolhidos.

A apuração começou após informações de inteligência sobre a existência de um site dedicado à venda de diplomas falsos de graduação e de conclusão do ensino médio. A página oferecia os documentos abertamente e direcionava os interessados para um canal de atendimento de uma rede social de mensagens.

O caso chegou à DRCI depois que o denunciante apresentou capturas de tela de diplomas já confeccionados. Os documentos continham um endereço no Rio de Janeiro, correspondente à residência do próprio denunciante. Segundo o relato, ele havia contratado o serviço ilícito, mas se arrependeu e decidiu comunicar o esquema às autoridades.

A partir da denúncia, os policiais aprofundaram as apurações com medidas judiciais de afastamento do sigilo telemático da conta, do canal de atendimento e do domínio utilizados na atividade. A análise das informações permitiu identificar quatro pessoas investigadas por participação no esquema e localizar endereços vinculados a elas em Goiás e Minas Gerais.

Durante o cumprimento das medidas judiciais nesta segunda-feira, os quatro investigados localizados em Goiás tiveram seus aparelhos eletrônicos apreendidos. Na residência do principal alvo, ele percebeu a chegada dos policiais e destruiu parcialmente cinco celulares antes que fossem recolhidos. Após as buscas, os alvos foram conduzidos para prestar depoimento.

A investigação continua para apurar os crimes de falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa.