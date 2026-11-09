Homem atropela PM que atuava em apoio à Operação Lei Seca e é preso com moto roubada em Saquarema

O policial ferido e o homem detido foram encaminhados ao Posto de Urgência de Saquarema - Foto: Divulgação

O policial ferido e o homem detido foram encaminhados ao Posto de Urgência de Saquarema - Foto: Divulgação

Um homem atropelou um policial militar que atuava em apoio à uma fiscalização da Operação Lei Seca na noite desse domingo (08), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Durante a ação, no bairro Porto da Roça II, que contou com o apoio do 42º BPM, dois homens em uma motocicleta tentaram fugir ao avistar o bloqueio da fiscalização.

Os suspeitos realizaram uma manobra brusca de retorno e, ao serem interceptados pela equipe policial, o condutor acelerou em direção aos agentes que faziam o cerco, atropelando um sargento, que sofreu ferimentos na perna.

O condutor tentou fugir a pé, mas foi preso. Com ele, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. O homem da garupa fugiu em direção a mata, abandonando um segundo simulacro, que também foi apreendido.

Na inspeção técnica da motocicleta, os policiais constataram que a placa era clonada e constava como roubada no município de São Gonçalo.

O policial ferido e o homem detido foram encaminhados ao Posto de Urgência de Saquarema, onde receberam atendimento médico e foram liberados.

A ocorrência foi encaminhada à 124ª Delegacia de Polícia (Saquarema) e, posteriormente, à unidade responsável pela central de flagrantes, em Araruama, onde permaneceu preso. A motocicleta permaneceu apreendida para os procedimentos de devolução ao legítimo proprietário.