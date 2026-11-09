Homem atropela PM que atuava em apoio à Operação Lei Seca e é preso com moto roubada em Saquarema
Outro homem que estava na garupa conseguiu fugir. Dois simulacros de arma de fogo foram apreendidos
Um homem atropelou um policial militar que atuava em apoio à uma fiscalização da Operação Lei Seca na noite desse domingo (08), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.
Durante a ação, no bairro Porto da Roça II, que contou com o apoio do 42º BPM, dois homens em uma motocicleta tentaram fugir ao avistar o bloqueio da fiscalização.
Os suspeitos realizaram uma manobra brusca de retorno e, ao serem interceptados pela equipe policial, o condutor acelerou em direção aos agentes que faziam o cerco, atropelando um sargento, que sofreu ferimentos na perna.
O condutor tentou fugir a pé, mas foi preso. Com ele, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. O homem da garupa fugiu em direção a mata, abandonando um segundo simulacro, que também foi apreendido.
Na inspeção técnica da motocicleta, os policiais constataram que a placa era clonada e constava como roubada no município de São Gonçalo.
O policial ferido e o homem detido foram encaminhados ao Posto de Urgência de Saquarema, onde receberam atendimento médico e foram liberados.
A ocorrência foi encaminhada à 124ª Delegacia de Polícia (Saquarema) e, posteriormente, à unidade responsável pela central de flagrantes, em Araruama, onde permaneceu preso. A motocicleta permaneceu apreendida para os procedimentos de devolução ao legítimo proprietário.