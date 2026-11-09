'Vai ser hexa preso': Garotinho é condenado a 2 anos de detenção por ofender o falecido pai de Eduardo Paes

Anthony Garotinho é condenado após ser acusado de ofender o pai falecido de Eduardo Paes - Foto: Reprodução

Anthony Garotinho é condenado após ser acusado de ofender o pai falecido de Eduardo Paes - Foto: Reprodução

A Justiça condenou o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) a dois anos e quatro meses de detenção, em uma ação criminal de autoria do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD). A briga judicial teve início depois que Garotinho deu uma entrevista ao podcast GeralPod, em maio de 2025, onde ele teria ofendido o pai falecido de Paes.

Em uma postagem de comemoração sobre a sentença, o ex-prefeito, alegou que as ofensas eram sobre o seu pai, falecido por causa da Covid-19, em 2021. “Ele não respeita nem a memória dos homens de bem e que não estão mais entre nós pra se defender!”, escreveu Paes.

Leia também:

LBV prevê arrecadar 63 toneladas de alimentos para famílias no estado do Rio de Janeiro neste Natal



Curta-metragem gonçalense 'Enquanto ainda há tempo' estreia na próxima sexta (13)



Fora a pena de detenção, foi estabelecido pela Justiça o pagamento de 48 dias-multa.

Ainda segundo o ex-prefeito, esta é a primeira ação de nove movidas contra o ex-governador: “vai ser hexa preso em breve!”.

A sentença não informou se a decisão judicial tramita em julgado ou se Garotinho pode recorrer.