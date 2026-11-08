Criança de 3 anos morre após ser baleada pela irmã de 5 anos em Guaratiba
Caso aconteceu enquanto os pais das meninas dormiam; arma pertence ao pai, que é CAC
Uma criança de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro de casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo (8). Segundo o registro policial, a irmã da vítima, de 5 anos, teria pegado a pistola do pai e brincado com o armamento, quando ocorreu o disparo.
A menina foi socorrida pela família e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.
De acordo com o relato da mãe à Polícia Militar, todos estavam dormindo quando ouviram o barulho do tiro. Ao verificarem o que havia acontecido, encontraram a filha mais nova baleada no quarto.
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O pai da criança, que é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), entregou aos policiais a pistola Taurus calibre 9 milímetros utilizada no disparo. A arma foi apreendida pela autoridade policial.
A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e realizou perícia na residência. O pai deverá prestar depoimento na especializada.
O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e segue sob investigação.