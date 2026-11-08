Criança de 3 anos morre após ser baleada pela irmã de 5 anos em Guaratiba

Uma criança de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro de casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação

Uma criança de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro de casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio - Foto: Divulgação

Uma criança de 3 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo dentro de casa, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo (8). Segundo o registro policial, a irmã da vítima, de 5 anos, teria pegado a pistola do pai e brincado com o armamento, quando ocorreu o disparo.

A menina foi socorrida pela família e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o relato da mãe à Polícia Militar, todos estavam dormindo quando ouviram o barulho do tiro. Ao verificarem o que havia acontecido, encontraram a filha mais nova baleada no quarto.

Leia também:

Polícia prende “Pitbull”, apontado como responsável pelo tráfico em comunidade de SG

Procurado por participação na morte de PM é considerado foragido após saída temporária

O pai da criança, que é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), entregou aos policiais a pistola Taurus calibre 9 milímetros utilizada no disparo. A arma foi apreendida pela autoridade policial.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e realizou perícia na residência. O pai deverá prestar depoimento na especializada.

O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte e segue sob investigação.