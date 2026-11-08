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Justiça decreta prisão preventiva de lutador que agrediu vizinhas na Tijuca

Imagens de segurança mostram momento em que Lucas Portela Fontana Gomes ataca uma mulher no elevador

relogio min de leitura | Redação
O episódio aconteceu na madrugada de quinta-feira (5)
O episódio aconteceu na madrugada de quinta-feira (5) -

A Justiça do Rio determinou a prisão preventiva do lutador Lucas Portela Fontana Gomes, acusado de atacar duas vizinhas em um edifício na Avenida Maracanã, na Zona Norte da capital. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada neste sábado (7), quando a prisão temporária foi convertida em preventiva.

O episódio aconteceu na madrugada de quinta-feira (5). Segundo a investigação, Lucas teria invadido apartamentos do condomínio e ameaçado matar os moradores. Uma das vizinhas foi atacada quando foi até o terceiro andar para verificar a situação.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o lutador agride a mulher dentro do elevador. Ele dá socos e chutes, aplica um golpe conhecido como mata-leão e bate a cabeça da vítima contra a parede repetidas vezes. As agressões duraram mais de três minutos.

A mulher conseguiu escapar e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, com ferimentos e muito sangramento.

Lucas foi preso na manhã de sexta-feira (6), após a Polícia Civil reunir depoimentos e imagens que ajudaram a esclarecer o caso. Durante a abordagem, ele teria resistido à prisão e entrado em luta corporal com um policial militar, que atirou em sua perna para contê-lo. O lutador também foi levado ao Hospital Souza Aguiar.

O caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira), e Lucas deve responder por tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.

Tags:

Agressão Feminicídio invasão de domicílio JUSTIÇA Lucas Portela zona norte

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