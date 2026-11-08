Justiça decreta prisão preventiva de lutador que agrediu vizinhas na Tijuca

A Justiça do Rio determinou a prisão preventiva do lutador Lucas Portela Fontana Gomes, acusado de atacar duas vizinhas em um edifício na Avenida Maracanã, na Zona Norte da capital. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada neste sábado (7), quando a prisão temporária foi convertida em preventiva.

O episódio aconteceu na madrugada de quinta-feira (5). Segundo a investigação, Lucas teria invadido apartamentos do condomínio e ameaçado matar os moradores. Uma das vizinhas foi atacada quando foi até o terceiro andar para verificar a situação.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o lutador agride a mulher dentro do elevador. Ele dá socos e chutes, aplica um golpe conhecido como mata-leão e bate a cabeça da vítima contra a parede repetidas vezes. As agressões duraram mais de três minutos.

A mulher conseguiu escapar e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, com ferimentos e muito sangramento.

Lucas foi preso na manhã de sexta-feira (6), após a Polícia Civil reunir depoimentos e imagens que ajudaram a esclarecer o caso. Durante a abordagem, ele teria resistido à prisão e entrado em luta corporal com um policial militar, que atirou em sua perna para contê-lo. O lutador também foi levado ao Hospital Souza Aguiar.

O caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira), e Lucas deve responder por tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.