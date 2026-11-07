Polícia Civil prende suspeitos de matar empresário capixaba na Região dos Lagos

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia e responderão pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e extorsão - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

Os envolvidos foram conduzidos à delegacia e responderão pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e extorsão - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

Policiais civis da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam, nesta sexta-feira (06), três integrantes de uma organização criminosa responsável pelo latrocínio e pela ocultação do cadáver do comerciante de madeira Christiano Deorce Benedito, de 54 anos. Eles foram capturados em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

As investigações iniciaram no dia 22 de outubro, após informações de inteligência da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo sobre o desaparecimento do empresário em Cabo Frio, acompanhado de pedidos de resgate via pix encaminhados a familiares.

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Contudo, levantamentos de dados da especializada comprovaram que a vítima chegou ao Rio de Janeiro para realizar entregas comerciais e ficou hospedada em um hotel, no bairro Aquarius, em Cabo Frio. Depois foi atraída, entregue a traficantes da comunidade Aquarius, em Unamar, e executada por motivação estritamente patrimonial no dia 21 de outubro.

Durante a apuração, os agentes desmascararam a farsa criada pelo bando para justificar a execução e confirmaram que a quadrilha almejava obter R$4 mil em transferências forçadas e negociar a caminhonete da vítima por R$40 mil.

No decorrer das diligências, as equipes da DAS efetuaram a prisão em flagrante de duas mulheres por extorsão, responsáveis por fornecer a conta bancária e enviar as mensagens de cobrança simulando cativeiro. No dia 27 de outubro, o gerente do tráfico local e executor direto do crime, Wallace Santos de Oliveira, conhecido como "WL", foi neutralizado após disparar contra as equipes policiais durante cerco tático.

Já na última quinta-feira (05), os policiais capturaram um homem, apontado como coautor do crime, em um hotel no município de Saquarema. Ele confessou a ocultação do cadáver da vítima e indicou a localização exata de onde o corpo havia sido enterrado.

Na ação desta sexta-feira (06), agentes da DAS, com apoio da perícia e do Corpo de Bombeiros (CBMERJ), desenterraram os restos mortais da vítima em uma cova rasa em um terreno em Unamar e recuperaram a caminhonete roubada. Um adolescente envolvido no esquema também foi formalmente identificado. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia e responderão pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e extorsão.