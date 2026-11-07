Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,493 | Euro R$ 6,1214
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Dois suspeitos são presos durante ação contra o tráfico em comunidade de Maricá

Policiais apreenderam radiotransmissores e drogas

relogio min de leitura | Redação
Ação foi realizada após denúncia anônima feita pelo Disque Denúncia
Ação foi realizada após denúncia anônima feita pelo Disque Denúncia -

Dois suspeitos foram presos pela PM durante uma ação contra o tráfico de drogas realizada na manhã deste sábado (7), na comunidade Risca Faca, no bairro de Inoã, em Maricá.

A operação foi realizada após agentes receberem uma denúncia, através do Disque Denúncia, sobre a venda de entorpecentes na região.

Leia também: 

Homem é encontrado morto próximo à praia de Itaipuaçu, em Maricá

Homem é preso por estupro de vulnerável contra menina de 12 anos

Segundo a corporação, ao chegarem à comunidade, os policiais encontraram indivíduos envolvidos com o tráfico. Ao perceberem a presença das equipes, os suspeitos tentaram fugir.

Após um cerco tático e buscas pela região, os agentes conseguiram localizar dois homens. Durante a ação, foram apreendidos três radios transmissores e uma grande quantidade de drogas, que ainda não foi contabilizada.


Autor: Divulgação/ PMERJ | Descrição:

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá), onde a ocorrência foi registrada.

Tags:

comunidade risca faca Maricá operação policial Polícia Prisão Tráfico de drogas

Matérias Relacionadas