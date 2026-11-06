Homem é preso por estupro de vulnerável contra menina de 12 anos

Um homem foi preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável após ameaçar de morte familiares de uma menina de 12 anos para obrigá-la a enviar imagens íntimas. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (6), em Queimados, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Civil, o homem entrou em contato com a vítima por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens. Durante as conversas, ele exigiu o envio de imagens íntimas sob ameaça contra familiares da criança.

O investigado foi localizado na Rua Paulo Pessoa, no bairro Parque Valdariosa, por agentes do Grupo de Investigação Complementar (GIC) da 73ª DP (Neves), com apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói.

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O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Gonçalo. Após a prisão, o homem foi levado para a 73ª DP e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.