Maricá renova frota de ônibus do Tarifa Zero

Os coletivos já estão na etapa final de preparação, passando por vistorias e ajustes técnicos antes de entrarem em operação - Foto: Divulgação

Os coletivos já estão na etapa final de preparação, passando por vistorias e ajustes técnicos antes de entrarem em operação - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá renova o transporte municipal com a chegada de 19 novos ônibus zero-quilômetro à frota da Empresa Pública de Transportes (EPT). Os veículos serão destinados às linhas que atendem aos bairros do 1º (Centro), 2º (Ponta Negra) e 4º (Itaipuaçu) distritos, ampliando o conforto dos passageiros.

Os coletivos já estão na etapa final de preparação, passando por vistorias e ajustes técnicos antes de entrarem em operação. A previsão é que os novos ônibus comecem a circular nas linhas do Tarifa Zero ainda neste mês de novembro.

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O presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad, destaca a relevância dos novos veículos para a rotina da população.

“A chegada dos 19 ônibus novos representa mais um passo importante na renovação da frota do Tarifa Zero. Nosso compromisso é oferecer aos usuários um transporte público com mais conforto, segurança e qualidade, todos os dias. Os veículos estão passando pelas vistorias técnicas necessárias e, em breve, estarão nas ruas, atendendo às linhas do 1º, 2º e 4º distritos”, afirma.